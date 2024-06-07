Κοπάδι από αγριογούρουνα εμφανίστηκε στο Λουτράκι την Πέμπτη 6 Ιουνίου του 2024, κάτι ασυνήθιστο για την περιοχή. Συχνά εμφανίζονταν αλεπούδες κοντά σε κάδους της περιοχής αλλά τα τελευταία χρόνια, ουδέποτε είχαν κατέβει αγριογούρουνα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το korinthostv.gr το απόγευμα της Πέμπτης, 10 αγριογούρουνα, τρία ενήλικα και επτά μικρά, μπήκαν στην αυλή κατοικίας, για τροφή και νερό. Τα ζώα μπήκαν από την ανοικτή είσοδο του πάρκινγκ και κάνοντας μια μεγάλη βόλτα, βγήκαν από το ίδιο σημείο με κατεύθυνση το Λουτράκι, οδηγούμενα από το γηραιότερο θηλυκό.

Να αναφέρουμε ότι το αρσενικό που μπορεί να φτάσει τα 200 κιλά σε βάρος έχει την ικανότητα να αναπτύσσει ταχύτητα 40 χλμ/ώρα και γίνεται ιδιαίτερα επικίνδυνο όταν πρόκειται να υπερασπιστεί τα μικρά του.

