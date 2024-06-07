Την ευκαιρία να γνωρίσουν το Ολυμπιακό άθλημα 3x3 είχαν περισσότεροι από 3.500 μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου σε όλη την Ελλάδα, μέσα από το πρόγραμμα 3x3 Schools powered by ΔΕΗ που διοργάνωσαν η ΔΕΗ και η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης για δεύτερη συνεχή χρονιά.

Η πρώτη φάση του 3x3 Schools powered by ΔΕΗ, που ξεκίνησε τον Ιανουάριο, ολοκληρώθηκε τον Μάιο με επισκέψεις σε 119 Δημοτικά σχολεία και 95 Γυμνάσια σε 17 πόλεις της χώρας. Συγκεκριμένα, 3.726 μαθητές δημιούργησαν ομάδες και έπαιξαν 3x3 γεμίζοντας ενέργεια τα γήπεδα από την Κω μέχρι τη Φλώρινα, και από την Αχαΐα μέχρι τη Λέσβο.

Στόχος ήταν οι μαθητές να γνωρίσουν το άθλημα που βρέθηκε «από τους δρόμους στους Ολυμπιακούς Αγώνες», αλλά και να εντάξουν το πνεύμα του αθλητισμού και της ομαδικότητας στη ζωή τους, για σωματική, ψυχική και κοινωνική διάπλαση, ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης, της κριτικής σκέψης, της πειθαρχίας και καλλιέργεια της ικανότητας διαχείρισης της νίκης και της ήττας.

Το πρόγραμμα 3x3 Schools powered by ΔΕΗ θα συνεχιστεί το φθινόπωρο σε 6 ακόμα πόλεις της χώρας. Φέτος ήταν η δεύτερη χρονιά που η ΔΕΗ ένωσε δυνάμεις με την ΕΟΚ για την υλοποίηση του 3x3 Schools powered by ΔΕΗ.

Στην περσινή διοργάνωση συμμετείχαν 2.500 μαθητές από 120 σχολεία σε όλη την Ελλάδα, από την Κομοτηνή έως τα Ιωάννινα και από τη Σάμο μέχρι τη Μεγαλόπολη.

Συνεργασία ΔΕΗ - ΕΟΚ και για τη δράση 3x3 ΔΕΗ Street Basketball

Η ΔΕΗ και η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, στο πλαίσιο τηςευρύτερης συνεργασίας τους, υλοποιούν δράσεις που στοχεύουν στην ανάπτυξη του 3x3 στην Ελλάδα. Σε αυτές, εκτός από το 3x3 Schools powered by ΔΕΗ, περιλαμβάνεται και το 3x3 ΔΕΗ Street Basketball δίνοντας την ευκαιρία στους φίλους του 3x3, ανεξαρτήτως ηλικίας, καθώς επίσης και σε όλους όσοι θέλουν, να δοκιμάσουν τις δυνατότητές τους σε αυτό το σύγχρονο, γρήγορο και δυναμικό άθλημα.

To τουρνουά φέτος διεξάγεται σε έξι πόλεις της περιφέρειας και έναν τελικό, ανοιχτό για όλες και όλους, με έπαθλο τη συμμετοχή στο διεθνές τουρνουά της FIBA 3x3 Challenger 2024.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το basket.gr

Το 3x3 αποτελεί το πιο διαδεδομένο ομαδικό «άθλημα του δρόμου» στον κόσμο και παίζεται με δύο αντίπαλες ομάδες των τριών παικτών, σε μία μπασκέτα, στο μισό γήπεδο.

Νικήτρια είναι η ομάδα που προηγείται όταν συμπληρωθεί ένα δεκάλεπτο παιχνιδιού ή όποια φτάσει πρώτη στους 21 πόντους.

Παγκοσμίως, το 3x3 παιζόταν σε γήπεδα και γυμναστήρια όλου του κόσμου. Από τη δεκαετία του 1990 έχουν ξεκινήσει, κυρίως από τις ΗΠΑ, τουρνουά μπάσκετ 3x3 και η τυποποίηση των κανόνων του. Το 2010 εμφανίστηκε για πρώτη φορά σε διεθνείς

αγώνες στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων στη Σιγκαπούρη.

Σήμερα η FIBA διοργανώνει ένα ετήσιο 3×3 World Tour, Παγκόσμια και Ηπειρωτικά Κύπελλα.

Ολυμπιακό άθλημα έγινε στους Ολυμπιακούς Αγώνες Τόκυο 2020, όπου το χρυσό μετάλλιο στους άνδρες κατέκτησε η Λετονία ενώ στις γυναίκες οι ΗΠΑ.

Η Ελλάδα έχει εθνικές ομάδες 3x3 ανδρών, γυναικών, U23 και U17. Το 3x3 ανεβαίνει συνεχώς όπως φαίνεται από την ανταπόκριση των αθλητών, των σωματείων, του ευρύτερου αθλητικού κοινού, όσο και από την άνοδο της χώρας και των εθνικών μας ομάδων στην κατάταξη της FIBΑ. Αυτό πιστοποιείται και από την πρόσφατη πρόκριση της Εθνική Ομάδας Γυναικών U23 στο Παγκόσμιο Κύπελλο 3×3.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.