Εμπρηστική επίθεση με γκαζάκια σημειώθηκε τα ξημερώματα σε πολυκατοικία στην περιοχή του Φιλοπάππου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, λίγο μετά τις 3, άγνωστοι τοποθέτησαν γκαζάκια σε είσοδο πολυκατοικίας, που βρίσκεται επί της οδού Αρακύνθου.

Από την έκρηξη προκλήθηκε μαύρισμα στην πρόσοψη της εισόδου ενώ έσπασε και ένας υαλοπίνακας.

Στο σημείο εντοπίστηκε ένα πλαστικό μπουκάλι με εύφλεκτο υγρό και ένα διερρηγμένο γκαζάκι, τα οποία στάλθηκαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛΑΣ για εξέταση.

Σε εξέλιξη είναι έρευνα της ΕΛΑΣ για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

