Ρεπορτάζ: Μάκης Συνοδινός

Σοκαρισμένη είναι η κοινή γνώμη στη Ρόδο μέρα την σύλληψη 53χρονου Νορβηγού ο οποίος είχε αναρτήσει στον πίνακα ανακοινώσεων έξω από την είσοδο γυμνασίου αγγελία με την οποία αναζητούσε… μαθήτριες για συντροφιά.

Η αγγελία η οποία ήταν γραμμένη στα αγγλικά ανέφερε: «Αναζητώ αδύνατη και κοντή μαθήτρια για να μου κάνει συντροφιά σε περιπάτους για 2 ώρες. Παρακαλώ να φοράς κοντό σορτσάκι και από πάνω ένα μπικίνι. Μα μην καπνίζεις. 15 ευρώ. Παρακαλώ συνάντησε με έξω από την ταβέρνα… (όνομα ταβέρνας). Πέμπτη 13:00»

Μόλις οι γονείς αντίκρισαν την αγγελία στην οποία είχε και την φωτογραφία του ειδοποίησαν τις Αρχές και οι αστυνομικοί έπιασαν αμέσως δουλειά.

Με πολιτικά πήγαν έξω από την ταβέρνα που ο 53χρονος ανέφερε στην αγγελία πως στις 13:00 θα περίμενε μαθήτριες για ραντεβού και αφού τον ταυτοποίησαν πως είναι ο ίδιος με τη φωτογραφία του φόρεσαν χειροπέδες.

Ακολούθως, διενεργήθηκε κατ’ οίκον έρευνα παρουσία δικαστικού λειτουργού στην οικία του, κατά την οποία δε βρέθηκε κάτι μεμπτό.

Ο 53χρονος θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα

Πηγή: skai.gr

