Ρόδος: Πώς η αστυνομία συνέλαβε τον Νορβηγό που αναζητούσε κορίτσια με... σορτσάκι και μπικίνι για συντροφιά

Μόλις οι γονείς αντίκρισαν την αγγελία στην οποία είχε και την φωτογραφία του ειδοποίησαν τις Αρχές και οι αστυνομικοί έπιασαν αμέσως δουλειά

Σχολείο Ρόδος

Ρεπορτάζ: Μάκης Συνοδινός

Σοκαρισμένη είναι η κοινή γνώμη στη Ρόδο μέρα την σύλληψη 53χρονου Νορβηγού ο οποίος είχε αναρτήσει στον πίνακα ανακοινώσεων έξω από την είσοδο γυμνασίου αγγελία με την οποία αναζητούσε… μαθήτριες για συντροφιά.

Η αγγελία η οποία ήταν γραμμένη στα αγγλικά ανέφερε: «Αναζητώ αδύνατη και κοντή μαθήτρια για να μου κάνει συντροφιά σε περιπάτους για 2 ώρες. Παρακαλώ να φοράς κοντό σορτσάκι και από πάνω ένα μπικίνι. Μα μην καπνίζεις. 15 ευρώ. Παρακαλώ συνάντησε με έξω από την ταβέρνα… (όνομα ταβέρνας). Πέμπτη 13:00» 

Μόλις οι γονείς αντίκρισαν την αγγελία στην οποία είχε και την φωτογραφία του ειδοποίησαν τις Αρχές και οι αστυνομικοί έπιασαν αμέσως δουλειά.

Με πολιτικά πήγαν έξω από την ταβέρνα που ο 53χρονος ανέφερε στην αγγελία πως στις 13:00 θα περίμενε μαθήτριες για ραντεβού και αφού τον ταυτοποίησαν πως είναι ο ίδιος με τη φωτογραφία του φόρεσαν χειροπέδες.

Ακολούθως, διενεργήθηκε κατ’ οίκον έρευνα παρουσία δικαστικού λειτουργού στην οικία του, κατά την οποία δε βρέθηκε κάτι μεμπτό.

Ο 53χρονος θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα

