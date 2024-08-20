Συγκλονίζει η ανείπωτη τραγωδία σε λούνα παρκ στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Ένας 19χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα, όταν έσπασε το κάθισμα του παιχνιδιού, στο οποίο συμμετείχε, μαζί με τον αδερφό του, μπροστά στα μάτια της μητέρας και του άλλου του αδερφού.

Η αστυνομία συνέλαβε τον 58χρονο υπεύθυνο του λούνα παρκ, ενώ το μεσημέρι σήμερα παραδόθηκε στις Αρχές και ο 21χρονος χειριστής του παιχνιδιού που αναζητούνταν. Σε βάρος του χειριστή του παιχνιδιού, σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση η οποία ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, ο τραυματισμός του 19χρονου από την πρώτη προκάλεσε ακαριαίο θάνατο.

H κηδεία του 19χρονου αναμένεται να γίνει αύριο στις 11.00 στη Βέροια.

Το κάθισμα στο οποίο βρισκόταν ο 19χρονος ξεκόλλησε από τη θέση του και ο νεαρός να εκτινάχθηκε και χτύπησε το κεφάλι του. Δίπλα του, βρισκόταν ο αδερφός του.

«Εγώ ένιωσα το κάθισμα να ξεκολλάει, το λέω και στον αδερφό μου και σε μια φάση νιώθω να ξεκολλάει όλη η πλάτη και μετά από κάποια κλάσματα του δευτερολέπτου, βλέπω να είμαι ανάσκελα, τον αδερφό μου να μην είναι δίπλα και να κρατιέμαι ασυναίσθητα από το σίδερο. Την ώρα που γύριζε έσπασε και έφυγε ο αδερφός μου από το κάθισμα. Με το που έσπασε το κάθισμα εμείς φωνάξαμε. Μας το σταμάτησαν άλλοι άνθρωποι που ήταν εκεί για διασκέδαση», ανέφερε ο αδερφός του 19χρονου.

Όλα εκτυλίχθηκαν μπροστά στα μάτια της μητέρας και το μικρότερου αδερφού του 19χρονου.

Αυτόπτης μάρτυρας, περιγράφει τα πρώτα δευτερόλεπτα μετά το δυστύχημα. «Ακούσαμε ένα πολύ δυνατό θόρυβο. Και να βλέπουμε το παιδάκι, τα παιδιά να πετάγονται προς τα πίσω. Τρέξαμε πάνω στο παιδί απευθείας για να βοηθήσουμε. Ο ένας αδερφός ήταν μαζί. Μπροστά στη μητέρα και το μικρό αδερφό», δηλώνει χαρακτηριστικά

Ο νεαρός μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Κασσανδρείας σε κρίσιμη κατάσταση όμως λίγες ώρες αργότερα υπέκυψε στα τραύματα του.

Κλιμάκια στο χώρο του λούνα παρκ

Το πρωί πήγε η αστυνομία στο λούνα παρκ και τοποθέτησε τις κορδέλες για να σφραγίσει το χώρο.

Από τις 12.00 το μεσημέρι πραγματογνώμονες εξετάζουν το χώρο που έγινε το δυστύχημα προκειμένου τα στοιχεία να δοθούν στην αστυνομία και από κει στην εισαγγελία ώστε να συμπεριληφθούν στη δικογραφία θα σχηματιστεί.

Πραγματογνώμονας που διορίστηκε από το ΑΤ Κασσάνδρας μιλώντας στην κάμερα του ΣΚΑΪ τόνισε ότι από τον έλεγχο έχουν «πλήρη εικόνα όσον αφορά τις συνθήκες του δυστυχήματος ωστόσο η διαδικασία είναι μυστική και τα στοιχεία θα δοθούν στην αστυνομία».

Το παιχνίδι που ήταν γεμάτο από κόσμο, αποτελείται από περιστρεφόμενες καρέκλες οι οποίες κινούνται πάνω σε έναν άξονα με κυκλική φορά αναπτύσσοντας ταχύτητα.

Μπαλάκι ευθυνών

Για άλλη μια φορά προκύπτει μέσα από το τραγικό περιστατικό το αλαλούμ με τους αρμόδιους φορείς. Σύμφωνα με τη δήμαρχο Κασσάνδρας, στον έλεγχο του λούνα παρκ εμπλέκονται τοπική αυτοδιοίκηση, υπουργείο Ανάπτυξης και αστυνομία, ενώ παρότι δεν είχε τηρήσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες για τη λειτουργία του στο συγκεκριμένο χώρο δεν είχε παρέμβει κανείς.

Δήμαρχος Κασσάνδρας: Δεν είχε κάνει γνωστοποίηση το συγκεκριμένο λούνα παρκ φέτος

«Δεν είχε κάνει γνωστοποίηση το συγκεκριμένο λούνα παρκ φέτος στο σύστημα. Τα μηχανήματα δεν αδειοδοτούνται από το δήμο. Αυτά παίρνουν πιστοποιήσεις ISO για να λειτουργούν από το τμήμα Υπουργείου Ανάπτυξης. Κάνει μια γνωστοποίηση όπως γίνεται και στο υγειονομικού ενδιαφέροντος και είναι υπεύθυνος αυτός να έχει στα χέρια του να έχει στα χέρια του όλες τις αδειοδοτήσεις από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες και να τις προσκομίσει. Ο δήμος είναι στη διαδικασία επιβολής κυρώσεων. Σήμερα τον είχαν καλέσει υπηρεσιακά να δώσει έγγραφες εξηγήσεις», δήλωσε στον ΣΚΑΪ η δήμαρχος Κασσάνδρας, Αναστασία Χαλκιά.

ΥΠΑΝ για λούνα παρκ: Μοναδικός υπεύθυνος για την άδεια λειτουργίας είναι ο Δήμος Κασσάνδρας

Ανακοίνωση σχετικά με το δυστύχημα στο λούνα-παρκ, εξέδωσε του Υπουργείο Ανάπτυξης, απαντώντας τις δηλώσεις της δημάρχου Κασσάνδρας, ότι υπεύθυνο για τις άδειες λειτουργίας είναι το υπουργείο. «Σχετικά με τις δηλώσεις της Δημάρχου Κασσάνδρας που αφορούν στο δυστύχημα που έλαβε χώρα την 19/08/2024 σε λούνα–παρκ αναφέρονται τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με το άρθρο 110 του ν. 4442/2016 μοναδική αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του νομικού πλαισίου σχετικά με τη χορήγηση των αδειών και τον έλεγχο της τήρησης των απαιτήσεων λειτουργίας των λούνα-παρκ είναι ο Δήμος στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου ασκείται η δραστηριότητα, και στη συγκεκριμένη περίπτωση ο Δήμος Κασσάνδρας.

Η επιβολή της διακοπής λειτουργίας και των προστίμων για παράβαση της σχετικής νομοθεσίας επίσης γίνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του οικείου δήμου, στη συγκεκριμένη περίπτωση του Δήμου Κασσάνδρας».

Την ίδια ώρα, το υπουργείο Εσωτερικών έχει διατάξει σύμφωνα με πληροφορίες πειθαρχικό έλεγχο στη δήμαρχο Κασσάνδρας, κυρία Αναστασία Χαλκιά.

Ο ιδιοκτήτης του λούνα παρκ θα οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημμελιοδικών Χαλκιδικής, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για τη νομιμότητα λειτουργίας της επιχείρησης και του μηχανήματος.

