Ανακοίνωση σχετικά με το δυστύχημα στο λούνα-παρκ στο Πευκοχώρι Χαλκιδική, όπου βρήκε τραγικό θάνατος ένας 19χρονος, εξέδωσε του Υπουργείο Ανάπτυξης, απαντώντας τις δηλώσεις της δημάρχου Κασσάνδρας, ότι υπεύθυνο για τις άδειες λειτουργίας είναι το υπουργείο.

Την ίδια ώρα, το υπουργείο Εσωτερικών έχει διατάξει σύμφωνα με πληροφορίες πειθαρχικό έλεγχο στη δήμαρχο Κασσάνδρας, κα Αναστασία Χαλκιά.

Η ανακοίνωση του ΥΠΑΝ

«Σχετικά με τις δηλώσεις της Δημάρχου Κασσάνδρας που αφορούν στο δυστύχημα που έλαβε χώρα την 19/08/2024 σε λούνα–παρκ αναφέρονται τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με το άρθρο 110 του ν. 4442/2016 μοναδική αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του νομικού πλαισίου σχετικά με τη χορήγηση των αδειών και τον έλεγχο της τήρησης των απαιτήσεων λειτουργίας των λούνα-παρκ είναι ο Δήμος στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου ασκείται η δραστηριότητα, και στη συγκεκριμένη περίπτωση ο Δήμος Κασσάνδρας.

Η επιβολή της διακοπής λειτουργίας και των προστίμων για παράβαση της σχετικής νομοθεσίας επίσης γίνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του οικείου δήμου, στη συγκεκριμένη περίπτωση του Δήμου Κασσάνδρας».

