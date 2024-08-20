Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στο Ζέμενο Κορινθίας.

Κινητοποιήθηκαν 20 Πυροσβέστες με 1 ομάδα Πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα, 1 αεροσκάφος και 1 ελικόπτερο.

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Τρίτης σε δασική έκταση στην περιοχή Σκλήθρο Φλώρινας.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου, 5 οχήματα, και 1 ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Σκλήθρο Φλώρινας. Κινητοποιήθηκαν 18 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου, 5 οχήματα, και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 20, 2024

Οι πυρκαγιές που είναι χωρίς ενεργό μέτωπο

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον η φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άσπρος Πολύκαστρου Κιλκίς.

Στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 7 οχήματα και 1 ελικόπτερο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική δεν απειλούνται σπίτια.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άσπρος Πολύκαστρου #Κιλκίς.

Επιχειρούν 20 #πυροσβέστες με 7 οχήματα και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 20, 2024

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι και η φωτιά που εκδηλώθηκε και σε δασική έκταση στην περιοχή Μέγα Δέρειο Έβρου, πιθανότατα από κεραυνό ενώ στο σημείο αυτή την στιγμή υπάρχει έντονη βροχόπτωση.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο ενώ υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Επίσης, υπό έλεγχο είναι η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στη θέση Προφάρτα, στα Καλύβια όπου κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα, 1 ελικόπτερο και εθελοντές.

Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βρονταμάς Λακωνίας όπου κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, εθελοντές, και 1 ελικόπτερο..

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε σε χώρο απόθεσης απορριμμάτων στην περιοχή Χανιώτης του δήμου Κασσάνδρας στη Χαλκιδική.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 2ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα και 1 ελικόπτερο ενώ υπάρχει συνδρομή από μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Πηγή: skai.gr

