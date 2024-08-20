Παραδόθηκε αυτοβούλως στις Αρχές ο χειριστής του παιχνιδιού του λούνα παρκ όπου σκοτώθηκε ο 19χρονος το βράδυ της Δευτέρας (20/08), στο Πευκοχώρι, στη Χαλκιδική.

Σημειώνεται πως έχει συλληφθεί και ο υπεύθυνος του λούνα παρκ, έπειτα από το φρικτό δυστύχημα που συνέβη, ενώ πριν από λίγο παραδόθηκε στις Αρχές και ο 21χρονος χειριστής του παιχνιδιού που αναζητούνταν.

Σε βάρος του χειριστή του παιχνιδιού, σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Κλιμάκια στο χώρο του λούνα παρκ

Από τις 12.00 το μεσημέρι πραγματογνώμονες εξετάζουν το χώρο που έγινε το δυστύχημα προκειμένου τα στοιχεία να δοθούν στην αστυνομία και από κει στην εισαγγελία ώστε να συμπεριληφθούν στη δικογραφία θα σχηματιστεί.

Πραγματογνώμονας που διορίστηκε από το ΑΤ Κασσάνδρας μιλώντας στην κάμερα του ΣΚΑΪ τόνισε ότι από τον έλεγχο έχουν «πλήρη εικόνα όσον αφορά τις συνθήκες του δυστυχήματος ωστόσο η διαδικασία είναι μυστική και τα στοιχεία θα δοθούν στην αστυνομία».

Ο νεαρός έχασε τη ζωή του μπροστά στα μάτια της μητέρας και του αδερφού του όταν το παιχνίδι στο οποίο είχε ανέβει έσπασε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Σύμφωνα με τη δήμαρχο Κασσάνδρας που μίλησε στον ΣΚΑΪ, το λούνα παρκ ήταν σε ιδιωτικό χώρο και φέτος λειτουργούσε για έναν μήνα, ωστόσο δεν είχε κάνει γνωστοποίηση λειτουργίας του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.