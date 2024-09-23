LIVE YOU: Πρώτη φορά τηλεοπτική κάμερα στο Μετρό Θεσσαλονίκης- Το Β μέρος

Μία μεγάλη αποκλειστικότητα παρουσίασε σήμερα η εκπομπή του ΣΚΑΪ, LIVE YOU, με τον Άρη Πορτοσάλτε και τη Μαρία Αναστασοπούλου.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Σαράντα μέρες πριν από την επίσημη έναρξη του μετρό Θεσσαλονίκης, οι δύο δημοσιογράφοι και η κάμερα της εκπομπής βρέθηκαν για πρώτη φορά στο αμαξοστάσιο της Πυλαίας, από όπου θα αναχωρούν οι καινούργιοι και αυτόματοι συρμοί.

Αύριο, Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου στις 11.45, μη χάσετε το δεύτερο μέρος του αποκλειστικού οδοιπορικού που πραγματοποιήθηκε στην «καρδιά» λειτουργίας του μετρό Θεσσαλονίκης.

Ακόμα, αποκαλυπτικά ρεπορτάζ όσον αφορά τη διαχείριση των συρμών, τους νέους σταθμούς που θα δημιουργηθούν – και όχι μόνο.

LIVE YOU με τον Άρη Πορτοσάλτε και τη Μαρία Αναστασοπούλου

Καθημερινά στις 11.45

#LiveYou

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.