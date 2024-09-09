LIVE YOU: Ο Άρης Πορτοσάλτε είχε γενέθλια και έκοψε τούρτα αλλά το μαχαίρι δεν συνεργάστηκε

Τα γενέθλιά του είχε το Σάββατο που μας πέρασε ο Άρης Πορτοσάλτε αλλά αφού δεν είχαν εκπομπή οι συνεργάτες τους, δηλαδή η Μαρία Αναστασοπούλου και η ομάδα της εκπομπής LIVE YOU του ετοίμασε σήμερα μια έκπληξη.

Του έφεραν τούρτα στο πλατό και αφού έσβησε το κεράκι στη συνέχεια και για την ακρίβεια στο κλείσιμο της εκπομπής θέλησε και να την κόψει για να φάνε όλοι οι άλλοι γιατί ο ίδιος δεν τρώει γλυκά.

«Αυτή την τούρτα γιατί δεν την έχουμε κόψει ακόμα; Γιατί να την κόψω εγώ; Εσύ γιορτάζεις. Σταύρωσέ την. Ένα κομμάτι είναι του σπιτιού» είπε με χιούμορ η Μαρία Αναστασοπούλου.

«Έλα, σοβαρευτείτε. Θα διανεμηθεί. Δεν τρώω εγώ γλυκά. Έσπασε και το μαχαίρι» απάντησε γελώντας ο Άρης Πορτοσάλτε, ο οποίος γύρισε τα χαρτιά της εκπομπής ανάποδα και το άφησε επάνω.

