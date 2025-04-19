Με τους χαρμόσυνους χτύπους από τις καμπάνες του Ναού της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα υποδέχτηκαν οι πιστοί το Άγιο Φως που άναψε στον Πανάγιο Τάφο.

Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων βγήκε από το κουβούκλιο του Παναγίου Τάφου με τους πυρσούς αναμμένους, δίνοντας το Άγιο Φως στους συγκεντρωμένους που το υποδέχτηκαν πανηγυρικά με χειροκροτήματα και ιαχές κρατώντας τις λαμπάδες τους.

Στον Ναό της Αναστάσεως βρέθηκε ο υφυπουργός Εξωτερικών, Γιάννης Λοβέρδος, που θα παραλάβει το Άγιο Φως για να το μεταφέρει στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, η άφιξη του Αγίου Φωτός στο αεροδρόμιο Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» αναμένεται περί τις 19:00 και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η διανομή του σε όλη τη χώρα.

Πέραν του κ. Λοβέρδου, στην αποστολή μετέχουν μεταξύ άλλων ο βουλευτής της ΝΔ Μάξιμος Χαρακόπουλος ως εκπρόσωπος της Βουλής και επικεφαλής της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας, ο Σεβασμιώτατος μητροπολίτης Γρεβενών Δαυίδ και ο Έξαρχος του Παναγίου Τάφου πατήρ Ιερώνυμος.



