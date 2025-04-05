Με δύο μηχανές μεγάλου κυβισμού, κλεμμένες από τα Εξάρχεια και του Ζωγράφου, έφτασαν στην Κατοχή Μεσολογγίου, στην Αιτωλοακαρνανία, οι δύο ένοπλοι που έκαναν χθες το πρωί την κινηματογραφική ληστεία της τράπεζας, με λεία 200.000 ευρώ, και στην συνέχεια διέφυγαν ανενόχλητοι.

Οι δύο μηχανές βρέθηκαν αργότερα σε δύο διαφορετικές περιοχές. Σύμφωνα με messolonghivoice.gr, η πρώτη μοτοσικλέτα βρέθηκε σε πρανές του Αχελώου, στο δρόμο μετά τα Σταμνά, και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, φαίνεται να χρησιμοποιήθηκε από τους δράστες για τη διαφυγή τους. Η δεύτερη μοτοσικλέτα εντοπίστηκε στην περιοχή Ματαράγκα και πιθανολογείται ότι χρησιμοποιήθηκε για επόπτευση της περιοχής, πριν και κατά τη διάρκεια της ληστείας.

Η Αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών και την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, ενώ εντείνει τις προσπάθειες για να καταλήξει σε νέα στοιχεία που θα οδηγήσουν στη σύλληψή τους.

«Πρώτα μπήκε ο κοντός και μετά ο ψηλός - Ήταν ιδιαίτερα ψύχραιμοι»

Οι δύο ληστές μπήκαν στο υποκατάστημα της τράπεζας μεταμφιεσμένοι, φορώντας περούκες και ιατρικές μάσκες. Με προτεταμένα τα όπλα, δύο πιστόλια και ένα υποπολυβόλο, ακινητοποίησαν υπαλλήλους και πελάτες, τους οποίους και κράτησαν όμηρους για τουλάχιστον 10 λεπτά.

«Πρώτα στη τράπεζα, μπήκε ο κοντός που φορούσε μαύρη καμπαρτίνα, και τον ακολούθησε ο συνεργός του που ήταν πιο ψηλός. Ο κοντός πέρασε μέσα από γκισέ, φώναξε ληστεία και μας ζήτησε να σηκώσουμε τα χέρια ψηλά. Ήταν το ίδιο πρόσωπο που κατέβηκε στο υπόγειο με την διευθύντρια και πήρε τα χρήματα από το χρηματοκιβώτιο» δήλωσε πελάτης - όμηρος, αυτόπτης μάρτυρας στο ΕΡΤNews.

Για τουλάχιστον 10 λεπτά κράτησαν ακινητοποιημένους τους έξι πελάτες και επτά υπαλλήλους. Το χρηματοκιβώτιο ήταν ρυθμισμένο να ανοίξει σε οκτώ λεπτά, και όταν άνοιξε ο ληστής, έβαλε στο σακίδιο πλάτης περίπου 200.000 ευρώ.

Ο Γιώργος Πλαστήρας, Πρόεδρος κοινότητας Κατοχής, τόνισε πως «ήταν λογικά σχεδιασμένο γιατί πριν λίγες ημέρες μπήκαν και τα χρήματα για τους αγρότες, επιδοτήσεις και διάφορα άλλα και ήξερα πως υπήρχαν λεφτά».

Στη συνέχεια, βγήκαν από την τράπεζα, ανέβηκαν στη κόκκινη μοτοσικλέτα και κινήθηκαν στο επαρχιακό δίκτυο. Μετά από δύο λεπτά έφτασε περιπολικό από το Αστυνομικό Τμήμα Αιτωλικού, καθώς κάποιος υπάλληλος είχε πατήσει το μπουτόν του συναγερμού.

Όπως αναφέρει ο αυτόπτης μάρτυρας, «είχαν ένα σακίδιο μαζί τους, ήταν πολύ άνετοι, δεν επιτάχυναν, έφυγαν σιγά-σιγά. Ήταν ιδιαίτερα ψύχραιμοι».

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες έξω από το κατάστημα κρατούσε τσίλιες ένας συνεργός τους. «Ήταν κάποιος και έφερνε απ’ έξω από την τράπεζα βόλτες» και «προσπαθούσε να απωθήσει τα άτομα, γιατί ήταν και κάποια άτομα που ήταν μάλλον πελάτες της τράπεζας», ανέφερε μάρτυρας στο ΕΡΤNews.

