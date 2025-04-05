Σε χώρο ανταλλαγής ερωτικών συντρόφων (swinging) - με ζευγάρια από 86 χώρες - θα μετατραπεί από τις 28 Απριλίου έως την 1η Μαϊου πολυτελέστατο ξενοδοχείο στην Σταλίδα της Κρήτης. Πρόκειται για ένα event που έχει καθιερωθεί τα τελευταία 10 χρόνια (από το 2015), με εξαίρεση δύο φορές, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, με τιμές «φωτιά»!

Μάλιστα, όπως δήλωσε ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου, η συνάντηση των swingers γίνεται είτε στις αρχές είτε στο τέλος της σεζόν και διαρκεί μία εβδομάδα.

Η ανταπόκριση είναι τόσο μεγάλη που, μόλις ανακοινωθεί το event, σε ένα μήνα έχει γίνει sold out!

«Έρχονται ζευγάρια από όλο τον κόσμο. Εγώ τους νοικιάζω το χώρο. Αυτοί κάνουν, ότι κάνουν μέσα. Κάνουν τα πάρτι τους, κάθονται έξι μέρες και φεύγουν» είπε ο επιχειρηματίας.

Μάλιστα, φέτος αναμένει 355 άτομα, δηλαδή έχει κλείσει όλο το ξεονδοχείο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, για τις ανάγκες της συνάντησης των swingers, το θέρετρο χωρίζεται σε τμήματα: υπάρχουν χώροι που μπορούνε να πάνε αρκετά ζευγάρια, χώροι που μπορούνε να συνευρεθούν δυο ζευγάρια και χώροι που μπορούνε να διασκεδάσουνε με μουσική και χορό όλοι μαζί.

Οι τιμές για τους ενδιαφερόμενους χωρίζονται σε τρία πακέτα, και ανάλογα με τον τύπο του δωματίου. Ενδεικτικά, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του πρακτορείου που διοργανώνει το ταξίδι, η κλασσική σουίτα κοστίζει 760 ευρώ (για 3 ημέρες) και η Executive Suite (για περισσότερη άνεση και πολυτέλεια) 1. 385 ευρώ.

Στις τιμές περιλαμβάνονται όλα τα γεύματα της ημέρας σε μπουφέ και η είσοδος στο playroom, που θα είναι ανοιχτό 24 ώρες το 24ωρο.

Καθημερινά θα πραγματοποιούνται πάρτι με DJs, ενώ επίσης στην τιμή του πακέτου περιλαμβάνεται και η είσοδος σε θεαματικά events, που θα γίνονται κάθε βράδυ.

Κατά την άφιξή τους στο πολυτελές θέρετρο, οι swingers θα λαμβάνουν ένα φυλλάδιο με οδηγίες - πρόγραμμα εκδηλώσεων ενώ παρακαλούνται από τους διοργανωτές να έχουν κόσμια συμπεριφορά.

Σύμφωνα με παλιότερες δηλώσεις του ξενοδόχου και προέδρου της Ένωσης Ξενοδόχων Νομού Ηρακλείου, Νίκος Χαλκιαδάκη, η επίσκεψη των swingers έχει γίνει πια θεσμός για την περιοχή.

«Έρχονται για να διασκεδάσουν. Άλλωστε αυτό είναι ο τουρισμός: διασκέδαση. Σηκώνονται συνήθως κατά τις 8-8:30 το πρωί. Άλλοι στη συνέχεια προτιμούν να κάνουν γυμναστική, ενώ άλλοι επιλέγουν να χαλαρώσουν στην πισίνα μέχρι το μεσημέρι.Μετά θα πάνε για το μεσημεριανό τους φαγητό. Το απόγευμα συνεχίζουν συμμετέχοντας σε παιχνίδια με τους ανιματέρ που έχουμε, και η βραδιά προχωράει με ποτό, μουσική και φαγητό. Υπάρχουν και οι θεματικές βραδιές, όπως η “λευκή βραδιά” όπου όλοι είναι ντυμένοι στα λευκά, η “αρχαία ελληνική βραδιά”, η “ρωμαϊκή βραδιά” κ.λπ.», σημειώνει ακόμη ο κ. Χαλκιαδάκης, ενώ υπογραμμίζει πως στους swingers αρέσει πάρα πολύ η κρητική διατροφή.



