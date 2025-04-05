Για παράνομη υλοτομία συνελήφθη 35χρονος στην Αρέθουσα, έξω από τη Θεσσαλονίκη. Χρησιμοποιώντας αλυσοπρίονο, εντοπίστηκε από αστυνομικούς, να κόβει δέντρα στο δάσος, το οποίο βρίσκεται στο δήμο Βόλβης. Μάλιστα, στη θέα των αστυνομικών, ο ίδιος επιχείρησε να κρυφτεί εκμεταλλευόμενος την πυκνή βλάστηση, πλην όμως εντοπίστηκε και συνελήφθη.

Ο 35χρονος φαίνεται ότι μετέβη κατ' επανάληψη στο δάσος κατά τον προηγούμενο μήνα όπου με τη βοήθεια του πατέρα του και του αδελφού του «προέβαιναν σε ανεξέλεγκτη και παράνομη υλοτομία» όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛΑΣ.

Η παράνομη δράση τους είχε ως αποτέλεσμα «την αποψίλωση της κορυφής του βουνού, την πρόκληση μη αναστρέψιμης βλάβης στο δάσος και την εκτεταμένη υποβάθμιση του περιβάλλοντος», σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση.

Κατά την έρευνα που διενήργησαν στο σημείο αστυνομικοί του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν δύο αλυσοπρίονα, ένα τσεκούρι, διάφορα εργαλεία και δύο μπιτόνια που περιείχαν βενζίνη και λάδι μηχανής.

Με την εις βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία (στην οποία περιλαμβάνονται τόσο ο πατέρας του όσο κι ο αδελφός) ο 35χρονος οδηγείται στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

