Λίμνη Πηνειού: Air Tractor ακινητοποιήθηκε

Μέσα στη λίμνη του Πηνειού στη βόρεια Ηλεία, ακινητοποιήθηκε ένα αεροσκάφος Air Tractor που χρησιμοποιείται για την αεροπυρόσβεση και εδρεύει στην αεροπορική βάση της Ανδραβίδας - σύμφωνα με πληροφορίες του ilialive.gr.

Το αεροσκάφος επιχειρούσε - σύμφωνα με τις ίδιες πηγές - στην πυρκαγιά της Αχαΐας όταν παρουσίασε μηχανική βλάβη κατά την υδροληψία.

Το αεροσκάφος έχει ακινητοποιηθεί στην περιοχή της λίμνης κοντά στον Αγ. Ηλία του δήμου Ήλιδας και ρυμουλκήθηκε κοντά στην ακτή για να εξεταστεί από τους μηχανικούς, προκειμένου να προσπαθήσουν να επισκευάσουν τη βλάβη.

Ο πιλότος - σύμφωνα με τις ίδιες πηγές - είναι καλά στην υγεία του.

