Αμάξι μπήκε ανάποδα στη Νέα Πατρών–Αθηνών

Ένα ακόμη επικίνδυνο περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στην Πάτρα, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών–Αθηνών.

Ι.Χ. αυτοκίνητο όπως φαίνεται στο βίντεο που εξασφάλισε το apohxos.gr, εισήλθε στο ρεύμα εξόδου προς Ρίο κινούμενο όμως…. ανάποδα, προκαλώντας σοκ σε διερχόμενους οδηγούς.

Το όχημα, μάλιστα, στο φανάρι της διασταύρωσης με την οδό Διγενή, στράφηκε αριστερά, όπως κατέγραψε κάμερα ασφαλείας. Εκτιμάται πως ο οδηγός πιθανόν μπερδεύτηκε κατά την κάθοδο από την οδό Διοδώρου.

Δεν είναι η πρώτη φορά που καταγράφεται αντίστοιχο λάθος στην περιοχή, γεγονός που καταδεικνύει την ανάγκη για προσοχή στη σήμανση αλλά και μεγαλύτερη εγρήγορση από τους οδηγούς.

Τέτοιου είδους παραβάσεις ενέχουν σοβαρούς κινδύνους και μπορεί να κοστίσουν ακόμη και ανθρώπινες ζωές.

