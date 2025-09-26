Απόλυση Πάρι Ρούπου: Στο πλευρό οι Έλληνες κωμικοί

Κωμικοί της χώρας στέκονται στο πλευρό του Πάρι Ρούπου, που απολύθηκε από τη γνωστή αλυσίδα πίτσας «Pizza Fan» με την οποία και συνεργαζόταν επί πέντε χρόνια, έπειτα τον σάλο που προκάλεσαν ορισμένα σατυρικά σχόλια του σε πρόσφατη παράσταση που έδωσε στη Δραπετσώνα.

Καθώς αποσπάσματα από την παράσταση αναπαράχθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας αντιδράσεις αφού κρίθηκαν ανθελληνικά, η εταιρεία ανακοίνωσε την άμεση διακοπή της συνεργασίας της με τον Ρούπο, δηλώνοντας ότι «θεωρεί απρέπεια τη χρησιμοποίηση εθνικών συμβόλων με ανάρμοστο τρόπο» και ότι «όποιος εκπροσωπεί την Pizza Fan οφείλει να σέβεται τον κόσμο της και να μην προκαλεί διχασμό».

Η υπόθεση έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων με μερίδα του κόσμου να τονίζει πως τα εθνικά σύμβολα δεν είναι δυνατόν να βάλλονται στο πλαίσιο της κωμωδίας ενώ άλλοι επισημαίνουν πως η ελευθερία του λόγου θα πρέπει να υποστηρίζεται και η τέχνη δεν γίνεται να λογοκριθεί ενώ προβληματισμό προκάλεσε ακόμη περισσότερο το γεγονός πως όλα αυτά κατέληξαν στο να χάσει τη δουλειά του ο κωμικός.

Για το θέμα τοποθετήθηκε και ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης τονίζοντας πως «είναι πάντα λυπηρό όταν ένας χάνει την δουλειά του, αλλά πραγματικά αυτός ο άνθρωπος θεωρείται κωμικός; Δηλαδή αυτά που λέει σε αυτό το βίντεο, οι ύβρεις στην Ελληνική Σημαία κλπ προκαλούν σε κάποιον γέλιο. Μα όλα θα τα γκρεμίσουμε πλέον σε αυτή τη Χώρα;».

Είναι πάντα λυπηρό όταν ένας άνθρωπος χάνει την δουλειά του, αλλά πραγματικά αυτός ο άνθρωπος θεωρείται κωμικός; Δηλ αυτά που λέει σε αυτό το βίντεο, οι ύβρεις στην Ελληνική Σημαία κλπ προκαλούν σε κάποιον γέλιο. Μα όλα θα τα γκρεμίσουμε πλέον σε αυτή τη Χώρα;… pic.twitter.com/gX5k5Xm8WU — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) September 25, 2025

Ο καλλιτεχνικός κόσμος αντιδρά

Σε κάθε περίπτωση, ο καλλιτεχνικός – και ειδικότερα ο κωμικός – κόσμος εξέφρασε δημόσια τη στήριξή του στον Πάρι Ρούπο. Ανάμεσα σε αυτούς που τοποθετήθηκαν είναι οι Θωμάς Ζάμπρας, Χρύσα Κατσαρίνη, Ήρα Κατσούδα, Κώστας Μαλιάτσης Σάλας, Δήμητρα Νικητέα, Διονύσης Ατζαράκης, Αλέξανδρος Χαριζάνης, Γιάννης Κατινάκης και Δημήτρης Δημόπουλος

Κάποιοι με χιούμορ, άλλοι με απορία και μερικοί απλώς αναδημοσιεύοντας την ανακοίνωση του ίδιου του κωμικού, οι stand-up comedians εξέφρασαν τη στάση τους απέναντι στην απόφαση για την απόλυση.

«Και επειδή ακούμε διάφορα, να ξεκαθαρίσω ότι ο Πάρις δούλευε εκεί επί πέντε χρόνια ως μισθωτός της Pizza Fun. Δεν ήταν απλα κάποια συνεργασία για κάποιο βίντεο», ανέφερε η Ήρα Κατσούδα.

«Με τον Πάρι Ρούπο.

Ελευθερία στην ψυχή, τον λόγο, την ζωή και την κωμωδία... Τα κεκτημένα και αυτονόητα είναι άκρως επικίνδυνο να χρειάζεται να τα διεκδικούμε ξανά και ξανά. Το γέλιο είναι πηγή ζωής αλλά και επανάσταση στο σκοτάδι των καιρών ...μην το δηλητηριάζετε και αφήστε τις καρδιές να ταξιδέψουν μπροστά στο φως.. όχι να τις κουκουλώνετε με ένα μεσαιωνικό αναχρονιστικό πέπλο. Δεν υπάρχει κώδικας καλής κωμωδίας, υπάρχει όμως το αναφαίρετο δικαίωμα του κάθε ανθρώπου να μπορεί να εκφραστεί χωρίς φόβο ...όπως επίσης αναφαίρετο δικαίωμα του δέκτη ειναι να επιλέξει αν κάτι του αρέσει ή όχι. Το να προσπαθείς να φιμώσεις ή να τιμωρήσεις κάποιον όμως για την κωμωδία του είναι τρομακτικό και επιζήμιο για τις βασικές αρχές της δημοκρατίας. Ο καθένας μπορεί να έχει άποψη όχι όμως να την επιβάλει ... Ελευθερία γιατί χανόμαστε παιδιά» γράφει ο Γιάννης Κατινάκης.

Χαρακτηριστική είναι μεταξύ άλλων η τοποθέτηση του γνωστού κωμικού Σίλα Σεραφείμ ο οποίος και ενδεικτικά δήλωσε πως ο Πάρης Ρούπος επιλέγει να λέει αυτά ακριβώς τα αστεία που απευθύνονται σε ένα πολύ συγκεκριμένο κοινό.

«Οποιος δεν του αρέσει μην πηγαίνει να δει», είπε χαρακτηριστικά υπογραμμίζοντας πως κανένας δεν αναγκάζεται να παρακαλουθήσει τον Πάρη Ρούπο ενώ κατέληξε μεταξύ άλλων στην εκτίμηση πως όλη αυτή η αντίδραση έχει βάση στο να μην μπορεί να λέει ο καλλιτέχνης αυτό που αισθάνεται, που πιστεύει και που σκέφτεται.

«Κάνει ή δεν κάνει να εκφραζόμαστε;», διερωτήθηκε.

«Είμαστε μόνοι και εκτεθειμένοι. Πέρα από τις ιδεολογικές αντιλήψεις, το πόσο γρήγορα κινούνται διαδικασίες εις βάρος ανθρώπων που έχουν ένα μικρόφωνο και λένε κάτι, είναι ασύλληπτο και τρομερά επικίνδυνο. Ούτε χρειάζεται να πεθάνει κάποιος, ούτε να μείνει άστεγος. Οι κωμικοί δεν έχουν ούτε νομικά τμήματα, ούτε άτομα με crisis μάνατζμεντ, ούτε έξτρα creators, μήτε μηχανισμούς απορρόφησης δύσκολης κατάστασης» είπε ο Αλέξανδρος Τσουβέλας, καταλήγοντας στο ότι «δεν κινδυνεύει η κοινωνία από ένα αστείο που δεν σου άρεσε, ακύρωσε τον οποιονδήποτε, δεν γουστάρεις μέσα σου και προχώρα παρακάτω».

Οι ανακοινώσεις

Η ανακοίνωση της Pizza Fan για τον Πάρι Ρούπο:

Εκ μέρους της διοίκησης της Pizza Fan, σχετικά με το θέμα που δημιουργήθηκε με τον κωμικό Πάρι Ρούπο με τον οποίο συνεργάστηκε η εταιρεία για ένα διάστημα, για την προβολή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανακοινώνονται τα εξής:

«Θέλουμε να κάνουμε απόλυτα ξεκάθαρο ότι θεωρούμε μεγάλη απρέπεια τη χρησιμοποίηση εθνικών συμβόλων και ιστορικών γεγονότων με ανάρμοστο τρόπο στην προσωπική παράσταση κωμωδίας του Πάρι Ρούπου, η οποία καμία σχέση δεν έχει να κάνει επικοινωνιακά με την Pizza Fan και για την οποία μάθαμε

και εμείς από τα MME.

Παράλληλα οποιοσδήποτε εκπροσωπεί μια εταιρεία με την εμβέλεια της Pizza Fan, που φτάνει σε κάθε ελληνικό σπίτι χωρίς καμία διάκριση, θα πρέπει να γνωρίζει ότι πέρα από τις προσωπικές του θέσεις και τα όποια πιστεύω οφείλει να σέβεται τον κόσμο της και να μην εκθέτει αναίτια την εταιρεία με την οποία συνεργάζεται με σχόλια που μπορούν να δημιουργήσουν αντιθέσεις και εντάσεις στον κόσμο της και ευρύτερα στο κοινωνικό σύνολο.

Για τους ανωτέρω λόγους από σήμερα 25/9/25 η Pizza Fan ανακοινώνει την απόλυση του κ.Ρούπου και διακόπτει κάθε συνεργασία μαζί του».

Η ανακοίνωση του Πάρι Ρούπου για την απόλυσή του από την Pizza Fan

AΠΟΛΥΣΗ ΓΙΑ ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΣΑΤΙΡΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΑΚΡΟΔΕΞΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Σήμερα Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025, μου ανακοινώθηκε από την Pizza Fan, την εταιρεία όπου εργάζομαι σταθερά εδώ και 5 έτη, η λύση της σύμβασής μου, κοινώς απόλυση. Στην οποία εταιρεία, σημειωτέον, μού έγινε πρόσληψη με την ιδιότητα του κωμικού, για την παραγωγή εβδομαδιαίου content. Aφορμή της απόλυσης ήταν η μεθοδευμένη ιντερνετική επίθεση με email, μηνύματα, σχόλια και τηλεφωνήματα στα social media και στο τμήμα επικοινωνίας της εταιρείας, μετά από ξεκάθαρη προτροπή δύο ακροδεξιών youtubers καθώς και γνωστού δημοσιογράφου και πρώην βουλευτή, στις εκπομπές τους στο YouTube. Τα περισσσότερα με περιεχόμενο συκοφαντικό και απειλητικό, προς την εταιρεία και προς εμένα. Στις εκπομπές αυτές προβλήθηκε και σχολιάστηκε καταλλήλως απόσπασμα από την stand-up comedy εμφάνισή μου στο πλαίσιο του “Αντιφασιστικού Σεπτέμβρη 2025” στα Λιπάσματα Δραπετσώνας, όπου είπα κάποια αστεία με αντιφασιστικό περιεχόμενο. Η φύση των αστείων, όπως συνηθίζεται, διαστρεβλώθηκε και ερμηνεύτηκε με τον τρόπο που εκείνοι ήθελαν, ώστε να εξυπηρετήσουν τα συντηρητικά alt-right αφηγήματά τους.

Το βίντεο αυτό προκάλεσε τις αντιδράσεις και τη συσπείρωση των κλασικών εθνικιστικών και ακροδεξιών κύκλων του ίντερνετ και διοχετεύθηκε στις εν λόγω εκπομπές, από όπου έγινε κάλεσμα δωσιλογικού και στοχοποιητικού χαρακτήρα από τους παρουσιαστές, για “ενοχλητικό σπαμ” παντός είδους προς την εταιρεία και μποϊκοτάζ, με απώτερο σκοπό την απομάκρυνση μου από αυτή, και με σαφείς αναφορές, όπως “να μου κόψουν το ψωμί”, “να πεινάσει” κλπ. Ταυτόχρονα φυσικά με την παραδοσιακή πλέον τακτική επίθεσης με σχόλια και προσωπικά μηνύματα με απειλητικό/υβριστικό χαρακτήρα και με υποκίνηση βίας, σε όλα μου το σόσιαλ.

Η κίνηση αυτή έγινε από ανθρώπους που διαρρηγνύουν τα ιμάτιά τους με κάθε ευκαιρία για την “ελευθερία του λόγου”, αρκεί ο λόγος αυτός να είναι αποκλειστικα ο βαθιά μισαλλόδοξος δικός τους. Με τη στάση τους απλά επιβεβαίωσαν το περιεχόμενο των αστείων που ειπώθηκαν στη συγκεκριμένη παράσταση. Η εταιρεία δυστυχώς ενέδωσε σε αυτές τις πιέσεις, αφήνωντας έτσι περιθώριο για αντίστοιχες εκδικητικές πρακτικές από τα ίδια στοιχεία στο μέλλον για την ίδια αλλά και για όποια άλλη εργοδοσία επιθυμήσουν, σε αντίστοιχες περιπτώσεις, και κανονικοποίηση αυτών.

Με μία ανακοίνωση αρκετά προβληματική που στο περιέχομενο της αναίρει την ίδια της την απόφαση, συντάσσεται με τα ακροδεξιά τρολλ και δεν προφυλάσσει τον εργαζόμενο. Εν έτει 2025, γινόμαστε ακόμα μάρτυρες εργοδοτικών εκδιώξεων για πολιτικά φρονήματα με εργαζόμενους να γίνονται έρμαια του νεοφασιστικού οχετού. Στο ίντερνετ μπορεί να βρίσκουν εύκολο έδαφος οι σύγχρονοι δωσίλογοι και φασίστες. Ο φασισμός όμως νικιέται στους δρόμους, στις γειτονιές και καθημερινά μέσα μας. Ενημερώνω και δημόσια ότι έχω ήδη κινήσει νομικές διαδικασίες προς τους υπευθύνους της υποκίνησης αυτού το κύματος μίσους προς το πρόσωπό μου, το οποίο θίγει την προσωπικότητα μου, την καλλιτεχνική μου υπόστασή και την επαγγελματική μου ακεραιότητα. Ευχαριστώ τους/ις συναδέλφους (από τη σκηνή του stand-up comedy και μη) για τα γρήγορα αντανακλαστικά τους και τη στήριξη, τα media που δημοσιοποίησαν το ζήτημα και πήρανε θέση, καθώς και όλους/ες που βρίσκεστε αλληλέγγυοι/ες σε αυτό. Η τέχνη δε στοχοποιείται και δεν τιθασεύεται.

Και για όσους ακόμα απειλούν, ξέρετε όντως πού θα μας βρείτε. Στις σκηνές. Αυτές δε μπορείτε να μας τις πάρετε. Καλώ όλες τις προοδευτικές δυνάμεις και κάθε άνθρωπο με ανοιχτό μυαλό σε στήριξη. Είναι κάτι που αφορά εμένα σήμερα. Αλλά εσένα αύριο. Δε φοβόμαστε. Προχωράμε όπως πάντα, και καλή μας τύχη,

Πάρις Ρούπος».

