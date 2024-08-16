Λογαριασμός
ΔΣΑ: Ξεκινά πειθαρχική έρευνα σε βάρος της 29χρονης δικηγόρου που προφυλακίστηκε για ναρκωτικά

Διαδικασία πειθαρχικής έρευνας σε βάρος της 29χρονης που προφυλακίστηκε για ναρκωτικά ξεκινάει ο ΔΣΑ

ΔΣΑ: Πειθαρχική έρευνα για 29χρονη δικηγόρο που προφυλακίστηκε για ναρκωτικά

Έγγραφο με το οποίο ζητεί τα στοιχεία του φακέλου της δικογραφίας που έχει σχηματιστεί σε βάρος της 29χρονης δικηγόρου, η οποία συνελήφθη για κατοχή ναρκωτικών στο κέντρο της Αθήνας, εστάλη προς τις δικαστικές αρχές από το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών με εντολή του προέδρου Δημήτρη Βερβεσου.

Σκοπός είναι να κινηθεί από το Δικηγορικό Σύλλογο η πειθαρχική διαδικασία σε βάρος της δικηγόρου και να της αποδοθούν πειθαρχικές ευθύνες.

Η κατηγορούμενη δικηγόρος νωρίτερα σήμερα κρίθηκε προσωρινά κρατούμενη μετά την απολογία της στην αρμόδια ανακριτική αρχή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

