Copernicus: Εντυπωσιακές δορυφορικές απεικονίσεις από τη φωτιά στο όρος Όρβηλος - Δείτε βίντεο

Εντυπωσιακές απεικονίσεις από την εξέλιξη της φωτιάς στο όρος Όρβηλος κατέγραψε η Υπηρεσία Ταχείας Χαρτογράφησης Copernicus της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η πυρκαγιά ξεκίνησε στις 18 Ιουλίου και έκαιγε για 27 ημέρες.

Στο βίντεο animation που ακολουθεί και επιμελήθηκε η μονάδα METEO του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών παρουσιάζεται η εξέλιξη των καμένων εκτάσεων από την ημέρα που ξέσπασε η πυρκαγιά μέχρι και τις 15 Αυγούστου.

Η καμένη έκταση στην τελευταία ανανέωση από την Υπηρεσία Ταχείας Χαρτογράφησης Copernicus, ανήλθε στα 12.000 στρέμματα. Από τη συνολική καμένη έκταση των 12.000 στρεμμάτων, τα περίπου 8.900 στρέμματα κάηκαν στην περιοχή της Ελλάδας ενώ τα 3.100 στρέμματα στην περιοχή της Βουλγαρίας.

Δείτε το βίντεο:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.