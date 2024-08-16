Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής στη Λάρισα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός αστυνομικού.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του onlarissa.gr, το συμβάν έγινε στη λεωφόρο Καραμανλή στο ύψος του Θεσσαλικού γηπέδου, όταν αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε μία γυναίκα, φέρεται να παραβίασε προτεραιότητα και στη συνέχεια να έπεσε πάνω σε μία μοτοσυκλέτα της Δίκυκλης Αστυνόμευσης της Αστυνομίας, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό ενός αστυνομικού. Θεατές στο συμβάν ήταν και άλλοι δύο δικυκλιστές της ΔΙΑΣ οι οποίοι ειδοποίησαν άμεσα το ΕΚΑΒ.

Ο τραυματίας ηλικίας περίπου 45 ετών μεταφέρθηκε στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας όπου διαπιστώθηκε ότι έχει κάταγμα στο πόδι του, ενώ του γίνονται όλες οι απαραίτητες εξετάσεις για να διαπιστωθεί συνολικά η κατάσταση της υγείας του.

