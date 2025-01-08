Λέσβος: Έχασε τη μάχη για τη ζωή ο 18χρονος θύμα τροχαίου με άλογα στη Γέρα

Λίγο μετά τις 10 το πρωί άφησε την τελευταία του πνοή ο 18χρονος ο οποίος είχε τραυματιστεί τα ξημερώματα των Θεοφανείων σε τροχαίο ατύχημα, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε συγκρούστηκε με δύο άλογα τα οποία κυκλοφορούσαν ελεύθερα στη μέση του δρόμου, στην περιοχή Αμπελάκια της Γέρας στη Λέσβο.

Σύμφωνα με το ertnews.gr, ο άτυχος νέος νοσηλευόταν βαριά τραυματισμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Μυτιλήνης και έδινε μέχρι και την τελευταία στιγμή μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Ιδιοκτήτης των ανεπιτήρητων αλόγων, τα οποία από την σύγκρουση σκοτώθηκαν, ήταν ένας 40χρονος στρατιωτικός, ο οποίος συνελήφθη το βράδυ της Δευτέρας 6 Ιανουαρίου με την κατηγορία της πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης από αμέλεια και χθες αφέθηκε ελεύθερος για να οδηγηθεί στη συνέχεια στο στρατοδικείο.

