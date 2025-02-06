«Δυο βασικά στοιχεία τα οποία υπάρχουν για να παρακολουθήσουμε τη σεισμικότητα είναι τα μεγέθη και η συχνότητα. Μπορεί να έχουμε μικρή συχνότητα και μεγάλα μεγέθη, μπορεί να έχουμε μεγάλη συχνότητα και μικρά μεγέθη. Το γινόμενο αυτών των δυο πραγμάτων πάνω κάτω σταθερό, αν το παρακολουθήσουμε τις τελευταίες μέρες», επεσήμανε ο καθηγητής Σεισμολογίας και Γεωλογίας, Ευθύμιος Λέκκας, μιλώντας στον ΣΚΑΪ και στο «Live You» με τον Άρη Πορτοσάλτε και τη Μαρία Αναστασοπούλου.

«Στη συνεδρίαση της πρώτης επιτροπής είχαμε πει αρχικά για 6,2 ανώτατο όριο σεισμικής δόνησης, που είχε όμως πολύ μικρή πιθανότητα, και στη συνέχεια χθες στη συνεδρίαση των επιτροπών το κατεβάσαμε στα 6, γιατί απομειώθηκε η ενέργεια που υπάρχει στο υπέδαφος. Έχει μικρύνει η περιοχή που υπάρχουν συσπάσεις, άρα φτάσαμε στα 6. Το Σάββατο που θα ξανακάνουμε την επιτροπή, μπορεί να φτάσει 5,8», όπως είπε ο κ. Λέκκας, για να υπογραμμίσει:

«Αυτήν τη στιγμή έχουμε 2 σενάρια. Το ένα είναι να συνεχίσουμε με αυτόν τρόπο και τις επόμενες μέρες ή να πάμε με έναν σεισμό 5,5 ή 5,8 Ρίχτερ για να αποσβεστεί πιο γρήγορα η διαδικασία. Δεν τίθεται θέμα μεγάλου σεισμού».

Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ ήταν κατηγορηματικός ως προς τα όσα λέγονται για τα ρήγματα. «Δεν υπάρχει ρήγμα στην Ίο. Σε αυτές τις καταστάσεις οι επαΐοντες πληθαίνουν. Ό,τι είναι να δώσει, θα δώσει η Άνυδρος. Αυτά που ακούμε από διάφορους ότι θα γίνει μεγάλη έκρηξη, ότι θα γίνει μεγάλος σεισμός 7,5, δεν είναι απόψεις συντεταγμένες και τεκμηριωμένες».

Πηγή: skai.gr

