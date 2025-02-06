Στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ και στο «Σήμερα» μίλησε το πρωί της Πέμπτης ο ομότιμος καθηγητής Τεκτονικής Γεωλογίας και Γεωδυναμικής στο ΕΚΠΑ και πρώην πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Δημήτρης Παπανικολάου, ο οποίος αναφέρθηκε στους σεισμούς στη Σαντορίνη.

«Η προσωπική μου άποψη είναι ότι περιμένουμε το κύριο γεγονός, το οποίο ελπίζω να γίνει ως το επόμενο Σαββατοκύριακο, ώστε να κορυφωθεί η όλη δραστηριότητα και να μπούμε στην εκτόνωση. Θα πρέπει να ανέβει κοντά στο 6, ώστε να φτάσουμε στην κορύφωση και να πούμε ότι τελειώνουμε. Και 5,9 δεν θα μας χαλάσει», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Παπανικολάου.

«Αυτό θεωρώ ως το κύριο ενδεχόμενο. Όσο δεν έρχεται αυτό, βλέπετε ότι έχουμε αυτήν την κορύφωση και μάλιστα για το χθεσινό 5,2 δεν είναι ότι αυξήθηκε το μέγεθος, είναι ότι αυξήθηκε ο χώρος που βρίσκεται κάτω από εντατική κατάσταση και σπάνε ρήγματα σε όλη την ευρύτερη περιοχή. Έχουμε δώσει όλοι την προσοχή μας στο ρήγμα της Ανύδρου που περνάει από το νησάκι, αλλά προσωπικά θεωρώ πιο επικίνδυνο το παράλληλο προς αυτό, λίγο βορειότερο ρήγμα, που είναι νότια της Ίου και έχει βυθίσει την περιοχή όλη, περνώντας κάτω από την περιοχή που βλέπουμε όλους αυτούς τους σεισμούς».

«Το ρήγμα της Αμοργού εκτονώθηκε το 1956, ό,τι είχε να δώσει το έδωσε. Μετά είναι το ρήγμα της Ανύδρου, αλλά πιο πολύ είναι το άλλο της Ίου. Αυτό εκτιμώ πως είναι το πιο επικίνδυνο, σε συνδυασμό με το ρήγμα της Ανύδρου. Και τα δυο ρήγματα έχουν το ίδιο δυναμικό, της τάξεως του 6».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.