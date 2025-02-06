bwin: Το απόλυτο μουσικοχορευτικό πρωινό στην κοπή πίτας στο Γηροκομείο Αθηνών!

Η νέα χρονιά για την εθελοντική ομάδα της bwin, άρχισε το ίδιο δυναμικά, όπως κύλησε η προηγούμενη. Δηλαδή με συνέπεια στις δράσεις και αστείρευτη επιθυμία για προσφορά και αγάπη. Η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας στο Γηροκομείο Αθηνών σηματοδότησε την πρώτη δράση των εθελοντών της bwin για το 2025. Ευχή όλων ήταν η νέα χρονιά να φέρει περισσότερη αλληλεγγύη και αγάπη.

Το κλίμα στο Γηροκομείο Αθηνών ήταν συγκινησιακό, ζεστό και οι εθελοντές της bwin μαζί με την παραδοσιακή ομάδα «Χοροστάσι», χάρισαν στους παππούδες και τις γιαγιάδες μια ξεχωριστή ημέρα γεμάτη μουσική, χορό και χαμόγελα. Άλλωστε, το βραβευμένο brand στηρίζει έμπρακτα όσους βρίσκονται σε ανάγκη και αποδεικνύει ότι ακολουθεί πιστά τις αξίες της για προσφορά.

Το Χοροστάσι σκόρπισε ενθουσιασμό

Η σχέση της bwin με το Γηροκομείο Αθηνών μπορεί να άρχισε τα τελευταία χρόνια, όμως «χτίστηκε» σε στέρεες βάσεις. Οι ηλικιωμένοι διασκέδασαν, τραγούδησαν και χόρεψαν, απολαμβάνοντας την παρουσία και τη φροντίδα των εθελοντών. Τα χαμόγελά τους, η διάθεσή τους, η ανάγκη να αλλάξουν τη ρουτίνα της καθημερινότητας ήταν η καλύτερη επιβράβευση για όλους τους εθελοντές που βρέθηκαν στο πλευρό τους.

Το «Χοροστάσι» έδωσε έναν ιδιαίτερο τόνο στη γιορτή, δημιουργώντας μια χαρούμενη ατμόσφαιρα για όλους τους παρευρισκόμενους. To Λαογραφικό Εργαστήρι με το κέφι, τα τραγούδια, τους χορούς και τον ενθουσιασμό του φρόντισε να προσθέσει μια τεράστια δόση ανεμελιάς στη συνάντηση. Οι εθελοντές της bwin έγιναν ένα στον χορό και το τραγούδι με την ομάδα «Χοροστάσι» και τους διαμένοντες στο Γηροκομείο Αθηνών, ενώ δόθηκαν ευχές για τη νέα χρονιά, γεμίζοντας την ημέρα αισιοδοξία και χαμόγελα.

Ένα ακόμα λιθαράκι στις πρωτοβουλίες κοινωνικής ευθύνης που πραγματοποίησε η bwin, εμπνευσμένη από το όραμά για έμπρακτη υποστήριξη στους ανθρώπους και την κοινωνία. Άλλωστε, το διεθνές βραβευμένο στοιχηματικό brand ρίχνει βάρος στην ουσία και βρίσκεται δίπλα στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Η αεικίνητη ομάδα εθελοντών της bwin συμμετέχει σε όλες τις δράσεις, βιώνοντας από κοντά τον θετικό αντίκτυπο της εταιρικής υπευθυνότητας. Εξάλλου το κοινωνικό αποτύπωμα είναι εκείνο που χαρακτηρίζει ως πραγματικά μεγάλο ένα brand.

