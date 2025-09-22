Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στον Πειραιά, με έναν 40χρονο να χάνει τη ζωή του.

Συγκεκριμένα, αυτοκίνητο το οποίο κινούνταν στη συμβολή των οδών Τζαβέλλα και Σκυλίτση, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε σε κολώνα.

Στο όχημα επέβαιναν ο 40χρονος οδηγός και μια 34χρονη συνοδηγός, με την Πυροσβεστική να τους απεγκλωβίζει χωρίς τις αισθήσεις τους να τους παραδίδει στο ΕΚΑΒ.

Στο νοσοκομείο διαπιστώθηκε ο θάνατος του 40χρονου οδηγού, ενώ η 34χρονη συνοδηγός νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στη ΜΕΘ του Γενικού Κρατικού Νίκαιας.

