Του Δημήτρη Κολιομιχάλη

Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Ποσειδώνος νωρίς το πρωί της Δευτέρας, λόγω εκτροπής ΙΧ στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Γλυφάδα.

Το τροχαίο έγινε στο ύψος της Αγίας Σκέπης, όταν όχημα εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολώνα.

Η κίνηση αρχίζει από το ύψος του ΣΕΦ και φτάνει μέχρι την Αγία Σκέπη.

Παράλληλα, μποτιλιάρισμα καταγράφεται και στους εξής δρόμους:

Στα δύο ρεύματα της Κηφισού.

Στις λεωφόρους Αθηνών και Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά.

Στην Κηφισίας.

Στη Μεσογείων.

Στην ανηφόρα της Κατεχάκη προς τον Βύρωνα.

Και στον ανοδικό άξονα Συγγρού - Αρδηττού - Βασ. Κωνσταντίνου και Βασ. Σοφίας



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.