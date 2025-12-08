ΕΛ.ΑΣ.: Χιλιάδες έλεγχοι και βαριά πρόστιμα για όσους κυκλοφορούν χωρίς κράνος

Η Ελληνική Αστυνομία εντείνει τους ελέγχους και τις ενημερωτικές της δράσεις στο πλαίσιο της πανελλαδικής εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους», με στόχο την καθολική συμμόρφωση οδηγών και επιβατών δικύκλων, καθώς και χρηστών Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων (Ε.Π.Η.Ο.).

Σύμφωνα με το Κατευθυντήριο Επιχειρησιακό Σχέδιο Τροχαίας, αστυνομικοί από όλες τις Υπηρεσίες Τροχαίας, τα Αστυνομικά Τμήματα και τις Ο.Ε.Π.Τ.Α. πραγματοποιούν αυστηρούς ελέγχους τόσο σε δίκυκλα όσο και σε επιχειρήσεις ενοικίασης, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στους επαγγελματίες διανομείς και στους εργοδότες τους.

Αποτελέσματα ελέγχων 1/12/2025 – 7/12/2025

Στο συγκεκριμένο διάστημα πραγματοποιήθηκαν 12.936 έλεγχοι, στο πλαίσιο των οποίων βεβαιώθηκαν:

663 παραβάσεις σε οδηγούς (εκ των οποίων 31 σε διανομείς), 85 παραβάσεις σε επιβάτες.

Ενδεικτικά, από τις παραβάσεις:

555 αφορούσαν οδηγούς δικύκλων (ανάμεσά τους 28 διανομείς),

81 επιβάτες δικύκλων,

108 οδηγούς Ε.Π.Η.Ο.

Κατανομή παραβάσεων ανά περιφέρεια

390 στην Αττική

87 στην Κρήτη

42 στα Ιόνια Νησιά

33 στη Θεσσαλία

33 στη Δυτική Ελλάδα

29 στην Πελοπόννησο

28 στη Θεσσαλονίκη

26 στη Στερεά Ελλάδα

24 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

20 στο Νότιο Αιγαίο

13 στην Κεντρική Μακεδονία

12 στην Ήπειρο

11 στο Βόρειο Αιγαίο

Οι κυρώσεις με τον νέο ΚΟΚ (Ν. 5209/2025)

Η Πολιτεία στέλνει σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής στη μη χρήση κράνους, μέσω αυστηροποίησης των ποινών:

350 € πρόστιμο και αφαίρεση άδειας οδήγησης για 30 ημέρες για οδηγούς δικύκλων (ίδιες κυρώσεις ισχύουν και όταν ο οδηγός δεν μεριμνά για τον επιβάτη)

350 € πρόστιμο για τον επιβάτη

30 € πρόστιμο για οδηγούς Ε.Π.Η.Ο.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση υποτροπής, οι ποινές αυξάνονται σημαντικά.

Στόχος: αλλαγή νοοτροπίας, όχι απλώς επιβολή προστίμων

Η εκστρατεία της ΕΛ.ΑΣ. δεν στοχεύει στην επιβολή κυρώσεων, αλλά στην ενίσχυση της κουλτούρας οδικής ασφάλειας και στην καθιέρωση της χρήσης πιστοποιημένου κράνους ως βασικού μέτρου προστασίας της ζωής.

Η Ελληνική Αστυνομία δηλώνει ότι θα συνεχίσει καθημερινά με ισχυρή παρουσία στους δρόμους, ώστε να διασφαλίσει την καθολική εφαρμογή της υποχρεωτικής χρήσης κράνους και να ενισχύσει μια πιο υπεύθυνη οδηγική συμπεριφορά.

