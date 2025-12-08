Στη συντήρηση και αναβάθμιση τριών ακόμη καίριων οδικών αξόνων εντός των ορίων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, προχωρά το αμέσως επόμενο διάστημα η Αντιπεριφέρεια Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για τις οδικές αρτηρίες που συνδέουν τη Θεσσαλονίκη με τα Πεύκα, το Ασβεστοχώρι, την Εξοχή, τον Χορτιάτη, την Πυλαία, το Πανόραμα και τον 'Αγιο Βασίλειο.

Πιο συγκεκριμένα, το αμέσως επόμενο διάστημα οι εργασίες θα ξεκινήσουν στις δύο οδικές αρτηρίες με μεγάλη κυκλοφορία Θεσσαλονίκης - Ασβεστοχωρίου - Χορτιάτη- Κορυφής Κισσού και Θεσσαλονίκης - Πυλαίας - Πανοράματος- Διασταύρωσης Χορτιάτη, καθώς και στο δρόμο που συνδέει τον 'Αγιο Βασίλειο με τον ισόπεδο κόμβο προς Χορτιάτη, ο οποίος τίθεται εκτός κυκλοφορίας, σχεδόν σε κάθε κακοκαιρία.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 2.961.964 ευρώ και χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Στο πλαίσιο της σύμβασης που υπέγραψε ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, Κώστας Γιουτίκας με την ανάδοχο εταιρεία, προβλέπονται εργασίες επισκευής - συντήρησης και αναβάθμισης του υφιστάμενου οδοστρώματος με χρησιμοποίηση όπου είναι απαραίτητο αντιολισθηρού ασφαλτοτάπητα, τοποθέτηση νέων στηθαίων ασφαλείας, τεχνικά έργα σε υπάρχουσες γέφυρες και τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων, αντικατάσταση κατεστραμμένων και τοποθέτηση νέων πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης, καθαρισμός ερεισμάτων και κοπή πρασίνου.

Επιπλέον, στον ισόπεδο κόμβο της διασταύρωσης της Εξοχής - Χορτιάτη με την επαρχιακή οδό Πανοράματος - Χορτιάτη προβλέπεται να εγκατασταθούν φωτεινοί σηματοδότες, στο ύψος του Τερματικού Σταθμού της Λεωφορειακής Γραμμής Πανόραμα - Χορτιάτης, προκειμένου να βελτιωθεί η ασφάλεια της οδικής κυκλοφορίας.

Σε δηλώσεις του ο κ. Γιουτίκας επισήμανε ότι η με τα παραπάνω έργα ενισχύεται η ασφάλεια και η άνεση χιλιάδων οδηγών, δεδομένου ότι οι εργασίες που ξεκινούν αφορούν σε οδικούς άξονες οι οποίοι συνδέουν συνολικά τέσσερις Δήμους, τους Δήμους Θεσσαλονίκης, Πυλαίας - Χορτιάτη, Νεάπολης - Συκεών και Λαγκαδά.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

