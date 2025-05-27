Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην εισαγωγή στην Ελλάδα ποσοτήτων κοκαΐνης, από χώρα της Λατινικής Αμερικής, σε υγρή μορφή, μέσω εμποτισμένων με αυτή ενδυμάτων, από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

4 συλλήψεις

Για την αποδόμηση της οργάνωσης πραγματοποιήθηκε πρώτες πρωινές ώρες χθες, Δευτέρα 26 Μαΐου 2025, συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση αστυνομικών του Τμήματος Κοκαΐνης, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν 4 μέλη της οργάνωσης, ενώ έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται το αρχηγικό.

Προηγήθηκε εντοπισμός μέλους της οργάνωσης σε περιοχή των Αχαρνών Αττικής από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., που έφερε βαλίτσα εντός της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ενδύματα εμποτισμένα με κοκαΐνη, πιστόλι, γεμιστήρας με 5 φυσίγγια, ενώ από την περαιτέρω έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Κοκαΐνης ταυτοποιήθηκαν και εντοπίστηκαν τα άλλα μέλη της οργάνωσης.

Πώς δρούσαν

Ειδικότερα, όπως προέκυψε, τα μέλη είχαν συστήσει και ενταχθεί στην εγκληματική οργάνωση, με επαγγελματική δομή και συνεχή δράση, με σκοπό την εισαγωγή στην Ελλάδα ποσοτήτων κοκαΐνης σε υγρή μορφή, μέσω εμποτισμένων με την ουσία ενδυμάτων, και την διάθεσή της στη αγορά μετά από επεξεργασία, με σκοπό την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους.

Για την επίτευξη του παράνομου σκοπού τους, είχαν εγκαταστήσει χημικό εργαστήριο σε οικία ενός εκ των μελών, τη διύλιση, διαχωρισμό και εξαγωγή αυτής και την εν συνεχεία επεξεργασία, νόθευση και επανασυσκευασία της.

Οι ρόλοι

Παράλληλα, προέκυψε και ο ρόλος κάθε μέλους της οργάνωσης ως εξής:

43χρονος (μη συλληφθέντας), αρχηγός της οργάνωσης, ήταν επιφορτισμένος με την ανεύρεση προμηθευτών κοκαΐνης από τη χώρα της Λατινικής Αμερικής, την οργάνωση της εισαγωγής και της διακίνησης των ναρκωτικών,

51χρονος, ήταν κύριος συνεργός του αρχηγού στη μεταφορά των προς εισαγωγή ναρκωτικών στην Ελλάδα και την περαιτέρω διακίνησή τους στην εγχώρια αγορά,

48χρονη, ήταν επιφορτισμένη με την υποβοήθηση στη μεταφορά και εισαγωγή των ναρκωτικών μέσω εμποτισμένων ενδυμάτων, καθώς και στην παραλαβή χημικών υλών από χώρα της Ευρώπης, για τη διύλιηση και εξαγωγή της κοκαΐνης από τα εμποτισμένα ενδύματα,

38χρονος και 48χρονος, είχαν αναλάβει τη χημική διύλιση και το διαχωρισμό της κοκαΐνης από τα ενδύματα και την εν συνεχεία νόθευση και επανατυποποίησή της.

Τι βρέθηκε στις έρευνες

Από τις σωματικές έρευνες και τις έρευνες σε οικίες που πραγματοποιήθηκαν, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

17 κιλά και 809,24 γραμμάρια κοκαΐνης (εμποτισμένη σε ενδύματα),

255 κιλά και 692 γραμμάρια υγρής ουσίας,

45 κιλά και 509 γραμμάρια λευκής σκόνης, κατάλληλη για νόθευση κοκαΐνης,

πιστόλι,

γεμιστήρας με 5 φυσίγγια,

120 ευρώ,

όχημα,

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,

4 κινητά τηλέφωνα,

μεταλλικό καλούπι και σφραγίδα,

εξοπλισμός χημικού εργαστηρίου κοκαΐνης και

χειρόγραφες σημειώσεις.

Σημειώνεται ότι κατά την αστυνομική επιχείρηση, -2- εκ των μελών, πριν τη σύλληψή τους πήδηξαν από οικία πρώτου ορόφου και τραυματίστηκαν, με αποτέλεσμα να νοσηλεύονται φρουρούμενοι, ενώ έτερο μέλος αναζητούνταν από τις Αρχές Κύπρου με ένταλμα για αδικήματα ναρκωτικών.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

