Έντονες αντιδράσεις από παρόχους Υγείας για τη νέα ρύθμιση του clawback για το 2022

Την έντονη αντίδραση γιατρών, διαγνωστικών κέντρων και φυσικοθεραπευτών έχει προκαλέσει η νέα ρύθμιση των οφειλών του clawback για το έτος 2022.

Ο ΕΟΠΥΥ έκανε γνωστό ότι τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των παρόχων-προμηθευτών υπηρεσιών υγείας στη ρύθμιση των οφειλών από clawback έτους 2022.

Η αποδοχή ένταξης στη ρύθμιση των 12 δόσεων πραγματοποιείται από την πλατφόρμα «Ενημέρωση Συναλλασσόμενων» https://eservices.eopyy.gov.gr/eHealthInbox

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η Παρασκευή 27η Ιουνίου 2025.

Μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων, θα γνωστοποιηθεί η σχετική πράξη προσδιορισμού του ύψους και του πλήθους των δόσεων.

Η έναρξη εφαρμογής της εν λόγω ρύθμισης θα πραγματοποιηθεί κατά την πληρωμή μηνός Ιουλίου 2025, που αφορά σε υποβολές δαπανών Απριλίου 2025.

Έντονες αντιδράσεις

Οι φορείς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ιδιωτικού τομέα κάνουν λόγο για καταστροφικές συνέπειες της ρύθμισης για την αποπληρωμή του clawback 2022 στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.

Το Συντονιστικό Όργανο Φορέων ΠΦΥ απέστειλε επιστολή προς τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και εκφράζει την πλήρη αντίθεσή του με τη συγκεκριμένη ρύθμιση.

Όπως αναφέρεται, «η απόφαση για αποπληρωμή των οφειλών σε μόλις 12 μηνιαίες δόσεις, με έναρξη από τον Ιούλιο του 2025, συνιστά ουσιαστικά οικονομικό αφανισμό για την πλειονότητα των ιδιωτών παρόχων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Για πολλούς από εμάς, το ποσοστό που θα παρακρατείται υπερβαίνει το 70% των μηνιαίων εσόδων. Συνυπολογίζοντας και τις ρυθμίσεις των προηγούμενων ετών, μας οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε αδυναμία συνέχισης της λειτουργίας των ιατρείων μας».

Επισημαίνουν ότι πρόκειται για οφειλές οι οποίες δεν απορρέουν από υπαιτιότητα των παρόχων, αλλά από την εφαρμογή του «ληστρικού clawback».

Προσθέτουν ότι «ακόμα και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί προχωρούν σε ρυθμίσεις και διαγραφές χρεών και διακανονισμούς μέσω εξωδικαστικού μηχανισμού, αλλά και η ίδια η Πολιτεία εφάρμοσε το μέτρο περικοπής οφειλών κατά τη διάρκεια του κορονοϊού, όπως συνέβη με την επιστρεπτέα προκαταβολή. Προκαλεί ιδιαίτερη απογοήτευση το γεγονός ότι το ίδιο το κράτος δεν δείχνει ανάλογη ευελιξία για ένα μέτρο που όλοι πλέον αναγνωρίζουν ως άδικο, εξοντωτικό και ληστρικό».

Το Συντονιστικό Όργανο Φορέων ΠΦΥ ζητά άμεση συνάντηση με τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη, παρουσία αντιπροσωπείας των άμεσα θιγόμενων φορέων, προκειμένου να εξεταστούν σενάρια επίλυσης του clawback.

«Ο χρόνος πλέον είναι ελάχιστος. Κάθε καθυστέρηση επιτείνει την ανασφάλεια και επιταχύνει την κατάρρευση του κλάδου μας», καταλήγουν.

Αντίδραση από Φυσικοθεραπευτές

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ) εκφράζει την έντονη ανησυχία και αγανάκτηση του κλάδου με αφορμή τη νέα επιβάρυνση που προκύπτει από την ενεργοποίηση του clawback για το έτος 2022.

Η απόφαση αυτή, σε συνδυασμό με τις ήδη συσσωρευμένες υποχρεώσεις των συμβεβλημένων επαγγελματιών Υγείας, «οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην οικονομική εξουθένωση και επαγγελματική απορρύθμιση των φυσικοθεραπευτών, σε μια περίοδο κατά την οποία η χώρα καταγράφει δημοσιονομικά πλεονάσματα και τα οποία -αντί να ενισχύσουν τη δημόσια Υγεία- αφήνουν ανέγγιχτο ένα μέτρο που έπρεπε να είχε αρθεί εδώ και χρόνια», αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΠΣΦ.

«Με τη σωρευτική επιβάρυνση παλαιών και νέων επιστροφών, οι φυσικοθεραπευτές βλέπουν τις συμφωνημένες αμοιβές τους να συρρικνώνονται κάτω του 30%», δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΣΦ Πέτρος Λυμπερίδης.

Μεταξύ άλλων, οι φυσικοθεραπυτές ζητούν κατάργηση του μηχανισμού clawback, οριστική παραγραφή των παλαιών οφειλών clawback, άμεση απόσυρση των δόσεων του clawback 2022, άμεση συνάντηση με τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη.

Πηγή: skai.gr

