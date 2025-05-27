Ανακοινώθηκαν από την Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού του γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ οι ερωτήσεις της εξέτασης γνώσεων για τους υποψήφιους που θα εξεταστούν από την Παρασκευή 20 Ιουνίου έως και την Τρίτη 1 Ιουλίου.

Οι ερωτήσεις γνώσεων που θα εξετάζονται κατά την ανωτέρω περίοδο θα αντλούνται από τις 400 ερωτήσεις που αναρτήθηκαν στο «Μητρώο Θεμάτων» του ΑΣΕΠ και που αφορούν, σύμφωνα με την πρόσκληση/προκήρυξη 1Γ/2025 στις ακόλουθες επτά ενότητες:

Συνταγματικό Δίκαιο (63 ερωτήσεις)

Διοικητικό Δίκαιο (81 ερωτήσεις)

Ευρωπαϊκοί Θεσμοί και Δίκαιο (55 ερωτήσεις)

Οικονομικές Επιστήμες (67 ερωτήσεις)

Δημόσια Διοίκηση και Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού (41 ερωτήσεις)

Πληροφορική και Ψηφιακή Διακυβέρνηση (52 ερωτήσεις)

Σύγχρονη Ιστορία της Ελλάδος (1875-σήμερα) (41 ερωτήσεις)

Σε κάθε ερώτηση δίνονται τέσσερις εναλλακτικές απαντήσεις (1 ορθή απάντηση και 3 λανθασμένες). Η ορθή απάντηση επισημαίνεται με κόκκινο χρώμα.

Οι ερωτήσεις γνώσεων της γραπτής εξέτασης θα επιλέγονται με ηλεκτρονική κλήρωση από τις 400 αυτές ερωτήσεις.

Θα ακολουθήσουν δύο ακόμη Ανακοινώσεις που θα περιλαμβάνουν 400 ερωτήσεις η κάθε μία από τις ίδιες επτά θεματικές ενότητες. Συγκεκριμένα:

Τη Δευτέρα 9 Ιουνίου 2025 θα αναρτηθούν οι ερωτήσεις γνώσεων για όσους συμμετάσχουν στις εξετάσεις από την Πέμπτη 3 Ιουλίου έως και τη Δευτέρα 14 Ιουλίου και το Σάββατο 21 Ιουνίου για όσους εξεταστούν από την Τρίτη 15 Ιουλίου έως και την Κυριακή 27 Ιουλίου.

Για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: mhtrwo_thematwn@asep.gr

