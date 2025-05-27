Διαρρήκτες πήδηξαν από το μπαλκόνι πρώτου ορόφου όταν έγιναν αντιληπτοί από περίοικο, με συνέπεια να τραυματιστούν και να μεταφερθούν σε νοσοκομείο.

Το περιστατικό συνέβη χθες τα ξημερώματα στις Συκιές Θεσσαλονίκης, όπου οι δύο διαρρήκτες διέρρηξαν διαμέρισμα, αφαιρώντας από το εσωτερικό του ένα μαργαριταρένιο περιδέραιο. Προκειμένου να διαφύγουν και στη θέα του περίοικου αποφάσισαν να πέσουν στο κενό.

Ένας εξ αυτών εξακολουθεί να νοσηλεύεται φρουρούμενος.

Για την ίδια υπόθεση συνελήφθη και τρίτος δράστης που ανέμενε τους πρώτους δύο σε Ι.Χ. αυτοκίνητο.

Σε βάρος των τριών συλληφθέντων - αλλοδαπών, ηλικίας 44, 41 και 41 ετών - σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένη κλοπή. Στην κατοχή τους βρέθηκαν διαρρηκτικά εργαλεία, κινητά τηλέφωνα και το κόσμημα που αφαίρεσαν.

Πηγή: skai.gr

