Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας σε τουριστικό πούλμαν στη λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα προς Κόρινθο, στην περιοχή του Χαϊδαρίου.

Η φωτιά πήρε γρήγορα διαστάσεις και εξαπλώθηκε τόσο σε ένα δέντρο από πάνω όσο και σε κάδους απορριμμάτων.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα δύναμη πυροσβεστών με τέσσερα οχήματα, καθώς και υδροφόρα του δήμου Χαϊδαρίου και έσβησε τις τελευταίες φλόγες -που μέχρι εκείνη τη στιγμή είχαν κατακάψει το όχημα. Η Τροχαία έκλεισε για λίγη ώρα την κυκλοφορία στο ρεύμα προς Κόρινθο.

Πηγή: skai.gr

