Τρεις μεγάλες εγκληματικές οργανώσεις που εμπλέκονταν στο λαθρεμπόριο και στη νόθευση καυσίμων έχει εξαρθρώσει τους τελευταίους μήνες η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, γνωστή ως το «ελληνικό FBI», στο πλαίσιο της εντατικοποίησης των αστυνομικών επιχειρήσεων για την καταπολέμηση της «μαύρης» αγοράς πετρελαιοειδών.

Μόλις τους πρώτους πέντε μήνες του 2025 έχουν σχηματιστεί δικογραφίες για δύο εγκληματικές οργανώσεις οι οποίες αλλοίωναν τις μετρήσεις στις αντλίες πρατηρίων βενζίνης και παραποιούσαν τα στοιχεία του συστήματος εισροών/εκροών.

Από την έρευνα εντοπίστηκαν δύο εταιρείες που «πείραζαν» τις αντλίες, εγκαθιστώντας παράνομο λογισμικό, και περίπου 200 πρατήρια που είχαν προμηθευτεί το λογισμικό ώστε να εξαπατούν τους πελάτες τους και να αποκομίζουν μεγάλα κέρδη.

Έως τώρα έχουν συλληφθεί 61 εμπλεκόμενοι, εκ των οποίων 13 προφυλακίστηκαν.

Τουλάχιστον 15 πρατήρια έχουν σφραγιστεί, σε συνεργασία της Ελληνικής Αστυνομίας με την ΑΑΔΕ, ενώ αξιωματικοί που έχουν γνώση της υπόθεσης επισήμαναν ότι θα ακολουθήσουν κι άλλες κυρώσεις.

Οι διαλυτές από τη Βουλγαρία

Η διάλυση των δύο κυκλωμάτων που παρενέβαιναν στη λειτουργία των αντλιών ήλθε στον απόηχο της εξάρθρωσης εγκληματικής οργάνωσης, πέρυσι, η οποία διακινούσε χημικά προϊόντα για τη νόθευση καυσίμων, ενώ ταυτόχρονα εμπλεκόταν και στη νόθευση αλκοολούχων ποτών.

Η οργάνωση αφενός εισήγαγε διαλύτες από τη Βουλγαρία και αφετέρου τους παρασκεύαζε σε παράνομο εργοστάσιο στη Βοιωτία. Στελέχη της ΕΛΑΣ εκτιμούν πως από τα τέλη του 2023 είχε διακινήσει 1.200 τόνους διαλυτών.

Στο πλαίσιο των ερευνών έχουν συλληφθεί 20 άτομα, περιλαμβανομένου αρχηγικού μέλους της οργάνωσης. Τρεις από τους συλληφθέντες έχουν προφυλακιστεί, ενώ αφαιρέθηκε η άδεια λειτουργίας ενός πρατηρίου υγρών καυσίμων.

Επιτελικά στελέχη της Αστυνομίας τόνισαν πως το ελληνικό FBI έχει πλέον αναπτύξει ερευνητικές μεθόδους, ειδικά μέσω της συνεργασίας με την ΑΑΔΕ, που έχουν βελτιώσει ουσιαστικά τη δυνατότητα εντοπισμού της «αλυσίδας» νόθευσης και διακίνησης καυσίμων. «Οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν με αυξημένη ένταση», τόνισαν.

