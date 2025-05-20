Παρουσία της υπουργού Παιδείας, Σοφίας Ζαχαράκη, υπεγράφη στο Πάντειο Πανεπιστήμιο η σύμβαση του έργου της ριζικής ανακαίνισης της φοιτητικής εστίας του πανεπιστημίου.

Η εστία, που βρίσκεται στον Νέο Κόσμο, ήταν ουσιαστικά κλειστή από το 2001 και μετά, ενώ η απόφαση του 2003 για την πλήρη ανακαίνιση και αντισεισμική ενίσχυση του κτηρίου ουδέποτε υλοποιήθηκε.

Όπως σημειώνεται από το υπουργείο Παιδείας, «μετά από 26 χρόνια αχρησίας, το κτήριο θα αναμορφωθεί ριζικά, προκειμένου να λειτουργήσει, ξανά, ως φοιτητική εστία εντός του 2027». Επισημαίνεται, δε, ότι ελήφθη ειδική μέριμνα, στο πλαίσιο του διαγωνισμού και αποτελεί όρο και της σύμβασης, η λειτουργία του υφιστάμενου εστιατορίου για τους φοιτητές καθ' όλη τη διάρκεια της ανακαίνισης της εστίας.

«Ένα κτίριο - φάντασμα, σημάδι καθήλωσης και αποτυχίας, θα μετατραπεί σε μια σύγχρονη, ασφαλή και όμορφη κατοικία για τα παιδιά που σπουδάζουν, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμιά μας», δήλωσε σχετικά η κ. Ζαχαράκη.

Τι προβλέπει η σύμβαση

Σύμφωνα με τα όσα ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Παιδείας, το έργο της ριζικής ανακαίνισης της εστίας, προβλέπει την κατασκευή περίπου, 95 δωματίων, δυναμικότητας έως 170 κλινών στους 6 ορόφους.

- Τα δωμάτια θα είναι δίκλινα και μονόκλινα.

Τα μονόκλινα θα είναι για αποκλειστική χρήση από φοιτητές με αναπηρίες καθώς θα υπάρχουν οι ειδικές προδιαγραφές.

- Σε κάθε όροφο θα υπάρχει χώρος κουζίνας, χώρος υποδοχής καθώς και ενιαίος χώρο συνάντησης για τους φοιτητές-ενοίκους.

- Οι πόρτες των δωματίων, θα διαθέτουν σύστημα ελέγχου πρόσβασης με χρήση έξυπνων καρτών (access control), καθώς και οι πόρτες εισόδου - εξόδου στο κτήριο ώστε να διαφυλάσσεται η ασφάλεια των φοιτητών.

- Όλες οι είσοδοι του κτηρίου θα είναι ανεξάρτητες, ανά χρήστη (για την εστίαση, τους ενοίκους, την τροφοδοσία και τους εργαζομένους) ενώ θα υπάρχει γραφείο υποδοχής (reception) και 24ωρη φύλαξη.

- Επιπλέον, το κτίριο θα αποκτήσει, στο ισόγειο, νέο σύγχρονο χώρο εστιατορίου και κουζίνες πλήρως εξοπλισμένες. Αντίστοιχα, θα δημιουργηθούν χώροι συνάντησης και αναψυχής για τους φοιτητές-ενοίκους.

Η ιστορία του κτηρίου και το χρονοδιάγραμμα ανακαίνισής του

Το 7όροφο παλαιό ξενοδοχείο, του 1968, που αποκτήθηκε από το Πάντειο Πανεπιστήμιο το 1986 λειτούργησε ως φοιτητική εστία έως και το 2001. Το 2003 αποφασίσθηκε η πλήρης ανακαίνιση και αντισεισμική ενίσχυση του κτηρίου. Το 2009 εκδόθηκε η οικοδομική αδεια, δημοπρατήθηκε το 2013, δεν ολοκληρώθηκε ποτέ με αποτέλεσμα να υπάρξει διάλυση της εργολαβίας.

Το Σεπτέμβριο του 2024 (μετά από την έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου) υπογράφηκε προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Πάντειου Πανεπιστήμιου και της «Ανάπλασης Δημοσίων Χώρων ΑΕ». Η εταιρία, σε συνεργασία με το υπουργείο Παιδείας, την Πρυτανική αρχή και τα στελέχη του Πανεπιστημίου, ανέλαβε την επικαιροποίηση, ωρίμανση, δημοπράτηση και υλοποίηση του έργου.

Έτσι, τον Οκτώβριο του 2024 προκηρύχθηκε ανοιχτός διαγωνισμός του έργου, ο οποίος ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2025 και τον Απρίλιο του 2025 δόθηκε η έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την υπογραφή της σύμβασης.

Η ανακαίνιση και ο εκσυγχρονισμός της εστίας, θα υλοποιηθεί με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων του υπουργείου Παιδείας, με συνολικό προϋπολογισμό 13.341.850 ευρώ.

Το συγκεκριμένο έργο εντάχθηκε, στις 23/02/2024, στο «ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 2021-2025» στον 'Αξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός υποδομών όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (μετάβαση σε αποκεντρωμένο σύστημα μεγαλύτερων και λιγότερων μονάδων, ενίσχυση ψηφιακών και λοιπών υποδομών, επιμόρφωση εκπαιδευτικών κ.λπ.)».

