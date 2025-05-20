Ανακαλεί το «Τσουρέκι με γέμιση πραλίνα φουντουκιού – μικρές φάρμες του βουνού» ο ΕΦΕΤ.

Πιο συγκεκριμένα, ο Ε.Φ.Ε.Τ. και ειδικότερα η Περιφερειακή Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Επίσημος Έλεγχος για την Παρακολούθηση των Επιπέδων Προσθέτων Τροφίμων και Αρωματικών Ουσιών σε Τρόφιμα», προέβη σε δειγματοληψία τροφίμου με τα στοιχεία: “Τσουρέκι με γέμιση πραλίνα φουντουκιού – μικρές φάρμες του βουνού” με ημερομηνία ανάλωσης κατά προτίμηση πριν από τις 21/05/25 και αριθμό παρτίδας Lot 066A1, συσκευασίας καθαρού βάρους 480g, το οποίο παράγεται και συσκευάζεται στην Ελλάδα για λογαριασμό της ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ Α.Ε.Β.Ε. που εδρεύει στη ΒΙ.ΠΑ. Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

Το προϊόν εξετάστηκε από το Α΄ Τμήμα της Α΄ Χημικής Υπηρεσίας Αθηνών του Γενικού Χημείου του Κράτους της ΑΑΔΕ και χαρακτηρίστηκε ΜΗ ΑΣΦΑΛΕΣ και ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ, καθώς στο ανωτέρω δείγμα διαπιστώθηκε να περιέχει την ουσία «κουμαρίνη» σε συγκέντρωση που υπερβαίνει το ανώτατο νομοθετικό επιτρεπτό όριο για τη συγκεκριμένη κατηγορία τροφίμου.

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας του εν λόγω προϊόντος και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί

έλεγχοι.

Καλούνται οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το εν λόγω προϊόν να μην το καταναλώσουν.

Τι είναι η κουμαρίνη

Είναι ένα οργανικό μόριο που ανήκει στην κατηγορία των πολυενών εντολών (polynes) και συναντάται σε διάφορα φυτά, όπως η κανέλα, η φασολία (κουμαρίνα), η αρωματική ρίζα και ορισμένες καλλιέργειες γαρύφαλλο.

Πώς είναι επικίνδυνη σε μεγάλες ποσότητες

Η κουμαρίνη μπορεί να είναι τοξική για το συκώτι, προκαλώντας βλάβες και μειώνοντας την ικανότητα του συκωτιού να επεξεργάζεται τις τοξίνες. Επιπλέον, μπορεί να επηρεάσει τον μεταβολισμό, αυξάνοντας τον κίνδυνο καρκίνου.

Πηγή: skai.gr

