Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης στα Μέθανα, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.

Η φωτιά εξελίχθηκε σε αγροτοδασική έκταση ανάμεσα σε Άγιο Γεώργιο και Αγίους Θεοδώρους.

Στο σημείο έσπευσαν για να επιχειρήσουν 52 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 9ης και 6ης ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα. Από αέρος συνέδραμαν 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Άγιος Γεώργιος #Μέθανα.

Κινητοποιήθηκαν 52 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 9ης και 6ης #ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, 4 Α/Φ και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) May 20, 2025

Πηγή: skai.gr

