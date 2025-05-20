Λογαριασμός
Οριοθετήθηκε η φωτιά στα Μέθανα

Η φωτιά εξελίχθηκε σε αγροτοδασική έκταση ανάμεσα σε Άγιο Γεώργιο και Αγίους Θεοδώρους - Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις 

UPDATE: 16:04
Φωτιά

Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης στα Μέθανα, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.

Η φωτιά εξελίχθηκε σε αγροτοδασική έκταση ανάμεσα σε Άγιο Γεώργιο και Αγίους Θεοδώρους.

Στο σημείο έσπευσαν για να επιχειρήσουν 52 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 9ης και 6ης ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα. Από αέρος συνέδραμαν 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Φωτιά Μέθανα Πυροσβεστική
