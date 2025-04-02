Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 19χρονος οδηγός στο Λασίθι, όταν το ΙΧ στο οποίο επέβαινε στις 4:00 τα ξημερώματα της Τετάρτης έπεσε από τη Γέφυρα Φρουζή επί του ΒΟΑΚ.

Tο θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε μετά από εκτροπή του ΙΧ, το οποίο πέρασε τις προστατευτικές μπάρες και βρέθηκε στο κενό.

Πληροφορίες του αναφέρουν ότι ο 19χρονος έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου το οποίο εξετράπη της πορείας του ενώ κινούνταν στη γέφυρα.

Oι αρχές ειδοποιήθηκαν από το κινητό τηλέφωνο του 19χρονου το οποίο κάλεσε αυτόματα το 112 όταν οι αισθητήρες του αντιλήφθηκαν πως υπάρχει σύγκρουση.

Όπως αναφέρει το neakriti o 19χρονος ήταν σπουδαστής σχολής μηχανικών αυτοκινήτων στο Ηράκλειο και επέστρεφε στο σπίτι του στη Νέα Ανατολή Ιεράπετρας. Στην περιοχή του Στομίου η είδηση έχει πέσει σαν κεραυνός και έχει βυθίσει στο πένθος ολόκληρη την Ιεράπετρα, καθώς ήταν ένα εξαιρετικό παιδί, μοναχοπαίδι, και αυτό κάνει ακόμα πιο τραγική την κατάσταση.

Η σορός του θα μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία του ΠΑΓΝΗ, προκειμένου να διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή ώστε να διαπιστωθούν να ακριβή αίτια του θανάτου του.

Στο σημείο έσπευσαν τρεις πυροσβέστες με ένα πυροσβεστικό όχημα καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ από τον Άγιο Νικόλαο, προσπαθώντας αρχικά να εντοπίσουν το σημείο στο οποίο βρισκόταν το όχημα αφού δεν ήταν ορατό.

Οι πυροσβέστες ανέσυραν τον 19χρονο οδηγό, χωρίς τις αισθήσεις του, από τα συντρίμμια του ΙΧ και τον παρέδωσαν στους διασώστες του ΕΚΑΒ. Ο θάνατος του νεαρού επιβεβαιώθηκε από τους γιατρούς στο νοσοκομείο όπου και μεταφέρθηκε.

Χωρίς αισθήσεις απεγκλωβίστηκε άνδρας από ΕΙΧ όχημα πλησίον της περιοχής Ίστρο του Αγίου Νικολάου Κρήτης, συνεπεία εκτροπής του και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Επιχείρησαν 3 #πυροσβέστες με 1 όχημα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 2, 2025

