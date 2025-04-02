Λογαριασμός
Αυτοκίνητο έπεσε από γέφυρα στο Λασίθι – Νεκρός ο 19χρονος οδηγός

Το τροχαίο σημειώθηκε στην περιοχή του Ίστρον, στη γέφυρα Φρουζή - Ο οδηγός παρελήφθη χωρίς τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο 

Πυροσβεστική

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 19χρονος οδηγός στο Λασίθι της Κρήτης, όταν το ΙΧ στο οποίο επέβαινε στις 4:00 τα ξημερώματα της Τετάρτης έπεσε από τη γέφυρα Φρουζή επί του ΒΟΑΚ, κοντά στο Ίστρον. 

Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε μετά από εκτροπή του ΙΧ, το οποίο πέρασε τις προστατευτικές μπάρες και έπεσε στο κενό, από μεγάλο ύψος, σύμφωνα με το cretalive.  

Διερχόμενοι που αντιλήφθηκαν τι είχε συμβεί ενημέρωσαν τις αρχές και άμεσα στο σημείο έσπευσαν τρεις πυροσβέστες με ένα πυροσβεστικό όχημα καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Οι πυροσβέστες ανέσυραν τον 19χρονο οδηγό, χωρίς τις αισθήσεις του, από τα συντρίμμια του ΙΧ και τον παρέδωσαν στους διασώστες του ΕΚΑΒ. Ο θάνατος του νεαρού επιβεβαιώθηκε από τους γιατρούς στο νοσοκομείο

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα διερευνώνται. 

