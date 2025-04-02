Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 19χρονος οδηγός στο Λασίθι της Κρήτης, όταν το ΙΧ στο οποίο επέβαινε στις 4:00 τα ξημερώματα της Τετάρτης έπεσε από τη γέφυρα Φρουζή επί του ΒΟΑΚ, κοντά στο Ίστρον.

Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε μετά από εκτροπή του ΙΧ, το οποίο πέρασε τις προστατευτικές μπάρες και έπεσε στο κενό, από μεγάλο ύψος, σύμφωνα με το cretalive.

Διερχόμενοι που αντιλήφθηκαν τι είχε συμβεί ενημέρωσαν τις αρχές και άμεσα στο σημείο έσπευσαν τρεις πυροσβέστες με ένα πυροσβεστικό όχημα καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Οι πυροσβέστες ανέσυραν τον 19χρονο οδηγό, χωρίς τις αισθήσεις του, από τα συντρίμμια του ΙΧ και τον παρέδωσαν στους διασώστες του ΕΚΑΒ. Ο θάνατος του νεαρού επιβεβαιώθηκε από τους γιατρούς στο νοσοκομείο.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα διερευνώνται.

Χωρίς αισθήσεις απεγκλωβίστηκε άνδρας από ΕΙΧ όχημα πλησίον της περιοχής Ίστρο του Αγίου Νικολάου Κρήτης, συνεπεία εκτροπής του και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Επιχείρησαν 3 #πυροσβέστες με 1 όχημα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 2, 2025

Πηγή: skai.gr

