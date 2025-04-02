Στη σύλληψη ενός 30χρονου βοσκού προχώρησαν άνδρες του Αστυνομικού Τμήματος Μυλοποτάμου, μετά το τροχαίο που σημειώθηκε χθες το βράδυ επί του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης, στο ύψος του Πανόρμου στο Ρέθυμνο.

Το τροχαίο σημειώθηκε όταν ανεπιτήρητα πρόβατα βρέθηκαν να κινούνται ανεξέλεγκτα πάνω στο ΒΟΑΚ. Όχημα που οδηγούσε αλλοδαπός, στο οποίο επέβαιναν μέλη της οικογένειάς του, έπεσε πάνω στα πρόβατα με αποτέλεσμα να προκληθεί η θανάτωση 15 εξ αυτών, χωρίς να τραυματιστεί -ωστόσο- κάποιος από τους επιβάτες του οχήματος.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα κλιμάκιο από την Πυροσβεστική Υπηρεσία προκειμένου να απομακρυνθούν τα νεκρά ζώα.

Ο 30χρονος Πακιστανός βοσκός αντιμετωπίζει την κατηγορία της υπόθαλψης, καθώς δεν αποκάλυψε σε ποιον ανήκουν τα πρόβατα, της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας, αλλά και την κατηγορία περί ζωοκλοπής, καθώς τα πρόβατα δεν έφεραν ενώτια.

Την προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Μυλοποτάμου.

Πηγή: skai.gr

