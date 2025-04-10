Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 16 άτομα για την σύμβαση 717 

Ελενα Γαλάρη

Εξηγήσεις στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα δώσουν το επόμενο διάστημα 16 άτομα για ένα ακόμη σκέλος της σύμβασης 717 που αφορά στη σηματοδότηση και τηλεδιοίκηση στον σιδηρόδρομο και συνδέεται με την τραγωδία στα Τέμπη.

Συγκεκριμένα, εκπρόσωποι της ΕΡΓΟΣΕ και της Κοινοπραξίας που είχε αναλάβει την υλοποίηση της σύμβασης 717 θα καταθέσουν με την ιδιότητα του υπόπτου κατά περίπτωση για άμεση συνέργεια από κοινού σε απιστία καθώς και για ηθική αυτουργία σε απιστία σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου, από την οποία η ζημία που προκλήθηκε υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 120.000 ευρώ.

Τα συγκεκριμένα πρόσωπα φέρονται ότι από πρόθεση παρείχαν άμεση συνδρομή στον τότε υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Καραμανλή να τελέσει το αδίκημα της απιστίας.

Οι υπάλληλοι της ΕΡΓΟΣΕ φέρονται να είχαν εισηγηθεί θετικά να δοθεί αποζημίωση στην Κοινοπραξία ΤΟΜΗ-ALSTOM TRANSPORT λόγω θετικών ζημιών για το χρονικό διάστημα από 01-08-2018 έως 31-03-2020, συνολικού ποσού 2,7 εκατ. ευρώ.

Η καταβολή του συγκεκριμένου ποσού είχε εγκριθεί από τον τότε Υπουργό Μεταφορών, παρά το γεγονός ότι δεν είχε ολοκληρωθεί το έργο της σηματοδότησης.

Σχετική δικογραφία για τον τότε Υπουργό Μεταφορών είχε διαβιβαστεί στη Βουλή, ωστόσο δεν είχαν προκύψει ευθύνες.

