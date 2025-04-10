Πήραν 50 χιλιάδες ευρώ από Λαρισαία

Πενήντα χιλιάδες ευρώ απώλεσε Λαρισαία η οποία την περασμένη Δευτέρα το απόγευμα έπεσε θύμα εξαπάτησης επιτήδειων, καθώς με το γνωστό πλέον πρόσχημα ατυχήματος – δυστυχήματος συγγενικού της προσώπου, πείστηκε να καταβάλει το μεγάλο αυτό χρηματικό ποσό σε απατεώνες που την προσέγγισαν.

Αναλυτικότερα κατά πληροφορίες του onlarissa.gr, η 75χρονη γυναίκα δέχθηκε τηλεφώνημα από άγνωστο οποίος προσποιούμενος τον αστυνομικό της δήλωσε πως η κόρη της προκάλεσε τροχαίο δυστύχημα με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένα 14χρονο κορίτσι.

Μάλιστα της ανάφερε ότι στην Αστυνομία συγκεντρώθηκαν συγγενείς του κοριτσιού και απειλούν την κόρη της.

Η 75χρονη ήταν σε σοκ με όσα άκουσε και πείστηκε να παραδώσει χρήματα μπροστά στον φόβο να μη βρει τον μπελά της η κόρης της και οδηγηθεί στη δικαιοσύνη.

Όλα αυτά την ώρα που συνεργός του δράστη με θράσος πήγε στο σπίτι της. Η ηλικιωμένη του άνοιξε και του παρέδωσε 50 χιλιάδες ευρώ σε δεσμίδες με χαρτονομίσματα των 100 ευρώ, τα οποία κρατούσε εντός της οικίας της.

Ο δράστης έγινε «καπνός» αμέσως μετά την παραλαβή των χρημάτων και όταν η άτυχη 75χρονη διαπίστωσε ότι πρόκειται για απάτη απευθύνθηκε στην αστυνομία προκειμένου να καταγγείλει το γεγονός.

Η Διεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας πλέον ανέλαβε την έρευνα της υπόθεσης προκειμένου να ταυτοποιηθούν οι δράστες.

