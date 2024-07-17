Τον κόμβο του Μαρτίνου στο 117 χιλιόμετρο απέκλεισαν αυτή την στιγμή την εθνική οδό Αθηνών - Λαμίας, εργαζόμενοι και συγκεντρωμένοι που μετακινήθηκαν από το εργοστάσιο της ΛΑΡΚΟ.

Ήδη η Αστυνομία έχει διακόψει την κυκλοφορία και διοχετεύει την κίνηση στους παραδρόμους.

Γι' αυτούς που κινούνται από Αθήνα προς Λαμία εκτρέπεται η κυκλοφορία από τον κόμβο του Κάστρου και μέσω του παραδρόμου επανέρχονται στην εθνική οδό στο ύψος της Μαλεσίνας.

Αντίθετα αυτοί που κινούνται από Λαμία προς Αθήνα μετά τα διόδια της Τραγάνας, στον κόμβο της Μαλεσίνας εγκαταλείπουν την εθνική οδό, κινούνται στον παράδρομο και επανέρχονται στον κόμβο του Κάστρου.

