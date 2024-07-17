Λογαριασμός
Υπό μερικό έλεγχο φωτιά σε δασική έκταση στη Βαρυμπόμπη - «Σηκώθηκαν» αεροσκάφη

Στο σημείο επιχειρούν πάνω από 20 πυροσβέστες, ενώ επιχείρησαν και 2 αεροσκάφη

Πυροσβεστική

Άμεσα τέθηκε υπό μερικό έλεγχο φωτιά που ξέσπασε το πρωί της Τετάρτης δασική έκταση στην περιοχή της Βαρυμπόμπης.

Στο σημείο επιχειρούν 26 πυροσβέστες με 9 οχήματα, ενώ επιχείρησαν 2 αεροσκάφη.

