Μέχρι τα μεσάνυκτα της Πέμπτης 18 Ιουλίου, θα είναι ανοικτή η πλατφόρμα ηλεκτρονικής υποβολής Μηχανογραφικών Δελτίων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου για εισαγωγή σε Δημόσιες ΣΑΕΚ (πρώην ΙΕΚ).

Έως τότε, οι υποψήφιοι μπορούν να επισκέπτονται τη σχετική πλατφόρμα, στη διεύθυνση https://michanografiko.it.minedu.gov.gr και, χρησιμοποιώντας τον προσωπικό τους κωδικό ασφαλείας (password), μπορούν να επιλέγουν την επεξεργασία Μηχανογραφικού ή Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου και να προχωρούν στην οριστικοποίησή του.

Στους υποψηφίους προτείνεται να εκτυπώσουν ή/και να αποθηκεύσουν στον υπολογιστή τους το υποβληθέν οριστικοποιημένο μηχανογραφικό (που θα έχει αποκτήσει αυτόματα και αριθμό πρωτοκόλλου), ώστε ανά πάσα στιγμή να μπορούν να δουν τις τελικές προτιμήσεις τους.

Επιπλέον, οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν κατά νου ότι η προθεσμία υποβολής των Μηχανογραφικών και Παράλληλων Μηχανογραφικών Δελτίων είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της κανένας υποψήφιος δεν θα μπορεί να προβεί στην οριστικοποίηση τους.

Για οποιαδήποτε πληροφορία, υποστήριξη, ακόμα και χρήση υπολογιστή που τυχόν δεν διαθέτουν, οι υποψήφιοι θα μπορούν να απευθύνονται στα λύκειά τους, τα οποία θα είναι ανοιχτά αύριο, Πέμπτη 18 Ιουλίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

