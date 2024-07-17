Πηγές ΓΕΕΘΑ: Δεν υπάρχει «αποστολή ομάδας της Ζ΄ ΜΑΚ στα ουκρανικά σύνορα»

Δημοσίευμα που αναφέρεται σε «Αποστολή ομάδας της Ζ΄ ΜΑΚ στα ουκρανικά σύνορα», διαψεύδουν πηγές του ΓΕΕΘΑ, τονίζοντας ότι δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Οπως σημειώνουν οι ίδιες πηγές, δύο στελέχη της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου του ΓΕΕΘΑ θα μεταβούν στην Πολωνία το επόμενο χρονικό διάστημα, προκειμένου να συμμετάσχουν σε συνεκπαίδευση με τμήμα των πολωνικών Ειδικών Δυνάμεων, με σκοπό την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειριών σε αντικείμενα χειρισμού Μη Επανδρωμένων Αεροχημάτων (drones).

Η εν λόγω δράση θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο ανταπόδοσης αντίστοιχης συνεκπαίδευσης που πραγματοποιήθηκε στη χώρα μας (από 15 έως 25 Απριλίου 2024) με τις πολωνικές Ειδικές Δυνάμεις.

Πηγή: skai.gr

