Της Έλενας Γαλάρη

Αθώο έκρινε το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων τον Νίκο Ρωμανό και ακόμη δύο κατηγορούμενους στην υπόθεση της έκρηξης στους Αμπελόκηπους τον Οκτώβριο του 2024.

Το δικαστήριο έκρινε ένοχες την Μαριάνα Μανουρά, που είχε τραυματιστεί σοβαρά όταν εξερράγη ο μηχανισμός στα χέρια του συντρόφου της, Κυριάκου Ξυμητήρη, σκοτώνοντας τον ακαριαία, καθώς και την Δήμητρα Ζ, που είχε μεριμνήσει ώστε να φιλοξενηθεί το ζευγάρι στον επίμαχο χώρο.

Ύστερα από 17 και πλέον μήνες στη φυλακή ο Νίκος Ρωμανός, όπως και οι Δημήτρης Π. Και Αργύργης Κ. είναι πλέον ελεύθεροι.

Το δικαστήριο έκανε δεκτή την εισαγγελική πρόταση που είχε ζητήσει ενοχή των δύο γυναικών και απαλλαγή «λόγω σοβαρότατων αμφιβολιών» του Νίκου Ρωμανού, και άλλων δύο κατηγορούμενων. Ο ένας, όπως και ο Ρωμανός, βρέθηκε αντιμέτωπος με την Δικαιοσύνη εξαιτίας μερικού αποτυπώματός του σε σακούλα, ενώ ο τρίτος εκ των αθωωθέντων είχε εμπλακεί στην παράδοση των κλειδιών του διαμερίσματος.

Οι δύο γυναίκες καταδικάστηκαν, κατά περίσταση για τις εξής πράξεις: εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένη κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών, κατοχή εκρηκτικών υλών, εκρηκτικών μηχανισμών, πιστολιών και πυρομαχικών, προμήθεια και κατοχή εκρηκτικών υλών, έκρηξη με χρήση εκρηκτικών υλών, φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Η διαδικασία συνεχίζεται καθώς σήμερα αναμένεται να ανακοινωθούν οι ποινές για τις δύο κατηγορούμενες.

Πηγή: skai.gr

