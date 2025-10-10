Δύο ανήλικοι συνελήφθησαν στη Λάρισα για ληστεία που διέπραξαν σε βάρος δύο άλλων ανηλίκων. Οι αρχές διαπίστωσαν μετά τη σύλληψή τους, ότι είχαν διαπράξει ακόμη δύο ληστείες, πάλι σε βάρος άλλων ανηλίκων, το καλοκαίρι.

Η συλλήψεις έγιναν την Πέμπτη από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.) Λάρισας. Σε βάρος των δύο ανήλικων ημεδαπών σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για ληστεία κατά συναυτουργία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.



Ειδικότερα, χθες το απόγευμα προς βράδυ στην πόλη της Λάρισας, οι κατηγορούμενοι προσέγγισαν δύο ανήλικους ημεδαπούς και με λεκτική απειλή σωματικής βίας, τους εξανάγκασαν να τους παραδώσουν συνολικά 22,20 ευρώ.

Μετά από αναζητήσεις των αστυνομικών, οι κατηγορούμενοι εντοπίστηκαν σε σημείο της πόλης και στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 9,60 ευρώ.

Από την περαιτέρω έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας προέκυψε ότι, οι ανήλικοι δράστες διέπραξαν ακόμη δύο περιπτώσεις ληστείας σε βάρος άλλων ανηλίκων στη Λάρισα. Πιο αναλυτικά:

Την 16-08-2025 το απόγευμα προς βράδυ, προσέγγισαν ανήλικο ημεδαπό και με την απειλή μικρού κλειστού σουγιά, του απέσπασαν 12,5 ευρώ,

Την 18-08-2025 το βράδυ, πλησίασαν τρεις ανήλικους ημεδαπούς και με την απειλή άσκησης σωματικής βίας σε βάρος τους, αφαίρεσαν δύο ευρώ.

Επιπλέον, συνελήφθησαν οι γονείς των ανήλικων κατηγορουμένων, για το αδίκημα της παραμέλησης της εποπτείας ανηλίκου.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας, ενώ την προανάκριση διενήργησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας.

