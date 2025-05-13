Την 44η εκδήλωση «Ημέρες Καριέρας» διοργανώνει η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή και το Σάββατο, 23 και 24 Μαΐου 2025, στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου, από τις 10:00 έως τις 18:00.

Η μεγαλύτερη εκδήλωση για την απασχόληση επιστρέφει στην Αθήνα με τη συμμετοχή πάνω από 160 επιχειρήσεων, με περισσότερες από 4.500 θέσεις εργασίας σε ειδικότητες υψηλής, μέσης και χαμηλής εξειδίκευσης.

Η είσοδος στην εκδήλωση είναι δωρεάν και η δήλωση συμμετοχής βρίσκεται στη διεύθυνση: www.eventora.com/el/Events/imera-karieras-dypa-Athina-maios-2025.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι «Ημέρες Καριέρας» της ΔΥΠΑ δίνουν τη δυνατότητα για επί τόπου αρχικές συνεντεύξεις εργασίας, διασυνδέοντας, χωρίς καμία μεσολάβηση, τους πολίτες που ψάχνουν δουλειά με τους εργοδότες που αναζητούν προσωπικό.

Όσοι προσέλθουν στην εκδήλωση, θα έχουν τη δυνατότητα:

- Να γνωρίσουν από κοντά στελέχη ανθρώπινου δυναμικού κορυφαίων επιχειρηματικών ομίλων και εταιριών.

- Να πληροφορηθούν για τις εξελίξεις στο εργασιακό τοπίο και τις δεξιότητες με αυξημένη ζήτηση.

- Να διεκδικήσουν θέσεις εργασίας που ταιριάζουν με τις επαγγελματικές επιδιώξεις τους.

Σε όλη τη διάρκεια του διημέρου, στελέχη της Μονάδας Εξυπηρέτησης Μεσαίων και Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΜΕΜΜΕ) θα παρέχουν πληροφορίες για τις δράσεις και τα προγράμματα της ΔΥΠΑ που αντιστοιχούν στις επαγγελματικές ανάγκες και αναζητήσεις τους.

Για πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις της ΔΥΠΑ: www.dypa.gov.gr.

Για πληροφορίες σχετικά με τη ΜΕΜΜΕ: https://www.dypa.gov.gr/memme.

Πηγή: skai.gr

