Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι σε διαμέρισμα στο κέντρο της Λάρισας και συγκεκριμένα στη συμβολή των οδών Μανδηλαρά και Παναγούλη.

Στο σημείο κατέφτασαν δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας, αλλά και της αστυνομίας, ενώ εντός του κτιρίου βρισκόταν εγκλωβισμένη οικογένεια με ένα μωρό το οποίο δεν έχει συμπληρώσει ακόμη το πρώτο έτος της ζωής του.

Ωστόσο, τα γρήγορα αντανακλαστικά τον παρόντων οδήγησαν στο να απομακρυνθούν άπαντες από το χώρο σώοι και αβλαβείς, με αποτέλεσμα να αποφευχθούν τα χειρότερα. Όπως ήταν αναμενόμενο, γείτονες και περαστικοί στάθηκαν ανήσυχοι στο σημείο, ώστε να δουν αν θα υπάρξει τελικώς θετική έκβαση.

